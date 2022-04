Thí sinh Miss Universe Vietnam thử đồ diễn catwalk

Thí sinh Thanh Khoa sinh năm 1994, Hoa khôi Đại học Hutech năm 2019, Gương mặt thời trang cuộc thi Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asian Fashion Award 2014. Cô từng vào Top 15 Miss World Vietnam 2019. Tháng 12/2019, cô đăng quang Hoa khôi Sinh viên Quốc tế 2019 diễn ra tại Hàn Quốc.