Thí sinh Miss Universe mang hàng trăm trang phục đi thi

Theo tờ Philstar, với 200 bộ trang phục và 15 vali hành lý, Khánh Vân thuộc nhóm thí sinh mang nhiều quần áo nhất tới Mỹ năm nay. Mỗi bộ cánh đều gửi gắm câu chuyện, thông điệp riêng, do nhà thiết kế Việt thực hiện. Người đẹp xuất hiện tại sân bay trong bộ jumpsuit màu trắng, họa tiết trái tim do các thành viên trong êkíp, người hâm mộ của cô vẽ. Cô đeo sash Miss Universe Vietnam và khẩu trang đỏ in ngôi sao vàng. Ảnh: MUV.