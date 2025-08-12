Thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 hóa thân hài hước

Thí sinh Miss Grand Vietnam hóa thân nàng tiên cá có người khiêng hay công chúa Jasmine ngồi trên thảm bay, gây chú ý ở vòng casting.

Vòng tuyển chọn thí sinh mùa giải mới diễn ra ngày 11/8 ở TP HCM, hút gần một trăm thí sinh đăng ký. Năm nay, ban tổ chức lần đầu đưa vào vòng thi phụ The Grand Arrival - nơi thí sinh tự lựa chọn trang phục, hóa trang, sau đó catwalk, hô tên trước ban giám khảo.

Vòng casting Miss Grand Vietnam 2025 gây phản ứng Thí sinh được kéo lê, hóa thân thành Wonder Woman tại vòng casting.

Thí sinh Phan Huỳnh Như Thùy vào vai công chúa Jasmine trong truyện Aladin và cây đèn thần. Cô chọn ngồi trên tấm thảm, để một người kéo lê trên nền nhà. Khi di chuyển, cô diễn loạt biểu cảm khiến giám khảo lẫn thí sinh bật cười.

Cô gái khác hóa thân thành nàng tiên cá, ngồi trên vai hai người đàn ông. Một số thí sinh lái hoặc ngồi xe môtô lên thảm đỏ. Người đẹp Mlô H Senaivi, quê Đăk Lăk, xuất hiện với tạo hình Hằng Nga, đi cùng êkíp hóa trang thành thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký.

Một màn xuất hiện của thí sinh trong hình tượng nàng tiên cá.

Trên nhiều diễn đàn lẫn hội nhóm sắc đẹp, các màn xuất hiện của thí sinh gây bàn tán. Không ít ý kiến cho rằng một số thí sinh làm trò, tạo hình không phù hợp với cuộc thi sắc đẹp hay "không khí buổi casting như rạp xiếc". Một bộ phận khán giả nhận xét nội dung vòng thi giống Miss Grand Thailand các mùa gần đây khi đưa vào yếu tố giải trí để tăng màu sắc, đồng thời bám sát cuộc thi gốc Miss Grand International. Các thí sinh Thái Lan cũng từng chào sân bằng cách cưỡi trâu, đánh võ, đu dây.

Đại diện ban tổ chức cho rằng các màn xuất hiện tại cuộc thi có sự chừng mực. Tất cả ý tưởng, chất liệu về màn hóa thân hoặc trình diễn của thí sinh đều được êkíp kiểm duyệt trước. "Việc đưa phần thi vào sơ khảo sẽ giúp thí sinh bộc lộ cá tính, sự sáng tạo", người này nói.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhận xét các thí sinh tạo màu sắc vui nhộn, đồng thời thể hiện một phần tính cách, bên cạnh vòng phỏng vấn quan trọng. Ở vai trò giám khảo, người đẹp thấy thí sinh có sự thể hiện đúng mực, không phản cảm.

Thí sinh Đinh Y Quyên mặc trang phục sắc màu của người Tây Nguyên khi tham gia vòng sơ khảo.

Bên cạnh các màn gây cười, nhiều thí sinh kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực, đặc sản địa phương thông qua trang phục, đạo cụ. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân diễn tả phong tục đám cưới miền Tây Nam Bộ, còn Đỗ Nguyễn Ngọc Mai, Đinh Y Quyên lần lượt giới thiệu nét đẹp làng tranh Đông Hồ thuộc xứ Kinh Bắc hay váy áo thổ cẩm của Tây Nguyên.

Ngô Thái Ngân, quê Vĩnh Long, mang xe bún riêu lên sân khấu. Thí sinh Huỳnh Phạm Đoan Trang hóa thân thành Bà Triệu, cưỡi mô hình voi, tái hiện không khí đánh giặc. Người đẹp cho biết qua đây muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước tới mọi người.

Một số người đẹp chọn kể câu chuyện cá nhân, phô diễn tài năng như ca hát, nhảy múa, võ thuật. Thí sinh Đỗ Thị Tường Vi thể hiện bài múa lân, còn cựu vận động viên quyền Anh Nguyễn Thị Loan biến sân khấu thành sàn đấu, LiLy Chen chọn giới thiệu nghề nghiệp dược sĩ đang theo đuổi. Số khác xuất hiện với trang phục áo dài, gửi thông điệp về hòa bình.

Thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 hóa trang Thí sinh hóa trang thành nhân vật lịch sử, diện váy áo tôn vinh văn hóa vùng miền. Giám khảo chọn ra top 5 có màn xuất hiện ấn tượng, thí sinh chiến thắng sẽ vào top 20, công bố tại chung kết. Hiện giám khảo chấm điểm để tìm ra 35 gương mặt bước tiếp vào vòng trong. Sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức cuộc thi trong nước, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

Gần đây, Hoa hậu Thùy Tiên vướng vòng lao lý, bị bắt để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự hôm 19/5, khiến cuộc thi ít nhiều bị ảnh hưởng về mặt hình ảnh. Trước đó, vào năm tổ chức 2022, phần hô tên của thí sinh trên sân khấu cuộc thi từng bị khán giả nhận xét làm lố.

Ban tổ chức đã công bố một số cái tên trong hội đồng giám khảo mùa thi năm nay, gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường. Chung kết dự kiến tổ chức ngày 14/9 ở TP HCM và tân hoa hậu sẽ thi Miss Grand International sau đó một tháng.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp