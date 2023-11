Thí sinh làm lộ đề thi Toán ở Yên Bái bị khởi tố

Ngô Hồng Ánh bị cáo buộc gửi đề thi THPT môn Toán ra ngoài nhờ 3 người giải hộ khi kỳ thi đang diễn ra, khiến đề bị lộ trên mạng xã hội.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Ánh, 21 tuổi, trú thành phố Yên Bái, để điều tra tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo khoản 2 điều 337 Bộ luật Hình sự.

Một phần đề thi Toán do thí sinh Hồng Ánh làm lộ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 28/6, Ánh thi tốt nghiệp THPT tại phòng 061, điểm thi trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn toán, Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước để chụp ảnh câu hỏi chưa giải được.

Nữ thí sinh sau đó gửi đề qua ứng dụng Messenger nhờ 3 người khác làm bài hộ. Sự việc khiến đề thi bị lộ lên mạng xã hội ngay sau đó.

Công an tỉnh Yên Bái cho rằng hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, Công an tỉnh Cao Bằng cũng khởi tố một thí sinh cùng hai người khác về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước liên quan vụ lộ đề thi môn Ngữ văn trên mạng xã hội.

Theo khoản 1 điều 1 quyết định 531/QĐ-TTG thì đề thi tốt nghiệp PTTH chưa được công khai thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước có độ "Tối mật". Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài thi với các môn trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài với môn tự luận.

Phạm Dự