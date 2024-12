Thí sinh Hoa hậu quốc gia Việt Nam tạo dáng với áo tắm

Lê Hoàng Thu Anh, 26 tuổi, quê Hà Nội. Cô tốt nghiệp thạc sĩ TESOL (Teaching English to Speaker of Other Languages - loại bằng giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế) tại Đại học Birmingham, Anh. Ngoài ra, Thu Anh còn có bằng loại giỏi ngành Biên - phiên dịch tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chứng chỉ IELTS 8.0.