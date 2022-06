Thí sinh FTUShine 'tỏa sáng' trong đêm chung kết

Top 10 thí sinh xuất sắc có màn trình diễn sôi động trong đêm thi cuối cùng và ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Trần Ngọc Mai.

Sau màn tranh tài tại vòng Bán kết, top 10 thí sinh xuất sắc đã bước vào vòng Chung kết FTUShine 2022 để tranh tài cho ngôi quán quân vào ngày 5/6. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của dàn giám khảo khách mời như: ca sĩ Vũ Thảo My, ca sĩ - giảng viên thanh nhạc Sona Hà Lưu, ca sĩ opera - giảng viên thanh nhạc Bùi Thái Hòa, giảng viên thanh nhạc Nguyễn Tường Quân và quán quân FTUShine 2015 Phạm Khang Trường.

Thí sinh mang SBD A03 - Trần Ngọc Mai đã trở thành tân quán quân của mùa thi năm nay. Ảnh: Tracybee

Đêm thi với chủ đề "Draw Out The Passion", diễn ra tại nhà hát VOH Music One đã mang khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước tài năng của sức trẻ Ngoại thương. Ban tổ chức và các thí sinh đã dành nhiều tâm huyết trong công tác chuẩn bị, set-up sân khấu cũng như tập luyện liên tục nhiều ngày liền để gửi đến những màn trình diễn kỳ công.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn sôi động đến từ Foxy Squad - đội cheerleading của FTU2. Những màn nhào lộn trên không đã khiến khán giả hò hét, góp phần tạo nên một bầu không khí sôi động. Tiết mục như lời động viên đến tất cả thí sinh hãy tự tin, nỗ lực để tỏa sáng trên sân khấu. Bên cạnh đó, top 10 cũng có màn chào sân đặc biệt với ca khúc chủ đề "Let’s Shine", giai điệu đã gắn bó qua nhiều mùa của "Tiếng hát sinh viên Ngoại thương". Tiếp nối chương trình, các thí sinh tiến vào phần thi chính với những màn trình diễn được dàn dựng công phu, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trong vai trò cầm cân nảy mực, Ban giám khảo đã rất khó khăn trong việc đưa ra những lời nhận xét và đánh giá công tâm.

Giải Á quân thuộc về nhóm Labyrinth - SBD B05 với phiên bản "Đếm cừu". Ảnh: Tracybee

Khép lại chương trình, những nhân tố xuất sắc đã được xướng tên. Với phong thái tự tin, bản lĩnh, cuốn hút cùng ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát nội lực mang âm hưởng Rock, thí sinh mang SBD A03 - Trần Ngọc Mai đã trở thành tân quán quân của mùa thi năm nay. Cô nàng đã chiếm trọn tình cảm của khán giả và các thành viên Ban giám khảo bằng ca khúc "Mama".

Ban tổ chức cũng công bố giải Á quân thuộc về nhóm Labyrinth - SBD B05 với phiên bản "Đếm cừu" được biến hóa. Sở hữu chất giọng đặc biệt, Bùi Diễm Quỳnh - SBD A06 phô diễn khả năng làm chủ những nốt cao của mình với ca khúc "Never Enough", ghi lại dấu ấn sâu đậm với người tham dự, thành công ẵm trọn giải Quý quân và giải Màn trình diễn ấn tượng. Các giải thưởng thành phần trong khuôn khổ cuộc thi cũng tìm thấy chủ nhân: Thí sinh được yêu thích nhất và Thí sinh có màn hóa thân ấn tượng nhất cùng thuộc về nhóm 422 - SBD B04.

Bà Lê Ngọc Thu Trang - CEO Công ty TNHH Ong mật Tracybee. Ảnh: Tracybee

Phát biểu trong đêm thi, bà Lê Ngọc Thu Trang - CEO Công ty TNHH Ong mật Tracybee chia sẻ: "Mỗi chúng ta đều là một cái cây cần đất và cũng là một mảnh đất cho những người khác. Tôi mong muốn mình trở thành mảnh đất đủ lớn, đủ màu mỡ để có thể nuôi lớn ước mơ của con cái, anh em, bạn bè, nhân viên và những người xung quanh mình. Để trở thành một miếng đất đủ lớn, đòi hỏi chúng ta phải có sự bao dung, có tình yêu, niềm tin, sự dũng cảm, hy sinh và tầm nhìn rộng để ôm ấp, bảo vệ, nuôi dưỡng những giá trị đó cho người khác. Tracybee được ra đời dựa trên nhân sinh quan như vậy: là một thương hiệu Việt Nam mang ước mơ và sự tự hào của người Việt".

CEO Thu Trang cho biết quay lại trường với vai trò nhà tài trợ kim cương của chương trình là một niềm vui lớn, một mối duyên nợ đậm đà. Bà hy vọng góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tỏa sáng cho những tài năng, đặc biệt là thế hệ trẻ được phát triển toàn diện cả về trí, tài và đức. Bên cạnh đó, lan tỏa mạnh mẽ hơn về tầm quan trọng của việc thiết lập chế độ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bền vững.

Công ty TNHH Ong Mật Tracybee được thành lập bởi gia đình có truyền thống nuôi ong gần 50 năm. Tiếp nối truyền thống và tình yêu dành cho những chú ong nhỏ kỳ diệu cùng ý thức bảo tồn những giá trị tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại cho cuộc sống, những người sáng lập ra thương hiệu Tracybee đã không ngừng học hỏi, sáng tạo và trải nghiệm vì mục tiêu hướng đến sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng.

Với sứ mệnh "Vì một tương lai dùng kháng sinh tự nhiên", thương hiệu Tracybee đã mang đến cho cộng đồng những sản phẩm an toàn, chất lượng, tạo nên sự tin tưởng và hài lòng đến người tiêu dùng. Doanh nghiệp hiện cung cấp cho thị trường các dòng mật ong đơn hoa như: mật ong hoa cà phê, mật ong hoa chôm chôm, mật ong hoa lệ chi và bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ keo ong xanh Brazil gồm dạng xịt họng giúp vệ sinh vòm họng, giảm nhanh ho, viêm họng và dạng viên uống giúp tăng cường sức đề kháng.

Hải My