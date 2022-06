Thí sinh chuyển giới hát ở bán kết Miss Universe Vietnam

TP HCMĐỗ Nhật Hà - thí sinh chuyển giới duy nhất trong Top 41 - có tiết mục hát tôn vinh cộng đồng LGBT, tối 21/6.

Đỗ Nhật Hà xuất hiện đặc biệt ở bán kết Miss Universe Vietnam Màn xuất hiện của thí sinh Đỗ Nhật Hà. Video: Tân Cao

Trước khi Top 41 thi trang phục dạ hội, ban tổ chức dành hơn năm phút để nói về thí sinh Đỗ Nhật Hà. Cô là người đẹp chuyển giới lần đầu xuất hiện ở vòng bán bán kết trong lịch sử cuộc thi.

Đỗ Nhật Hà thể hiện động tác vũ đạo ở tiết mục đặc biệt đêm thi bán kết. Ảnh: Team Kiếng Cận

Chương trình chiếu lại video quá trình Đỗ Nhật Hà thi từ vòng sơ khảo đến nay. Phía dưới nhiều khán giả liên tục reo hò, gọi tên cô. Cô cho biết: "Vào đến Top 41 là kết quả nằm ngoài mong đợi của tôi".

Đỗ Nhật Hà xuất hiện cùng nhóm vũ công, thể hiện ca khúc The stage of my life (phổ lời Việt: Lê Hữu Nhân). Giữa tiết mục của cô, màn hình led chiếu lá cờ lục sắc - biểu tượng của cộng đồng LGBT - khiến sân khấu thêm màu sắc.

Kết thúc màn trình diễn, Đỗ Nhật Hà thay đồ trên sân khấu, xuất hiện với diện mạo mới trong đầm dạ hội xuyên thấu. Từng bước catwalk của người đẹp được khán giả cổ vũ. Trước đó, cô thi trang phục áo dài, áo tắm.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng - Phó ban thường trực cuộc thi - cho biết về mặt giấy tờ, Nhật Hà vẫn mang giới tính nam. Thể lệ cuộc thi ở cả trong nước và quốc tế chưa chấp nhận trường hợp này. Cô được đi tiếp với vai trò khách mời danh dự, không phải thí sinh. Đỗ Nhật Hà sẽ không tranh tài ở Top 10, Top 5 hay hoa hậu, á hậu. Cô có cơ hội vào Top 16 qua sự bầu chọn của khán giả.

Theo thống kê của ban tổ chức đến ngày 20/6, Đỗ Nhật Hà đã vươn lên dẫn đầu. Kết quả cuối cùng sẽ công bố ở đêm chung kết, diễn ra ngày 25/6 ở TP HCM.

Đỗ Nhật Hà mặc phong cách xuyên thấu với váy ánh kim ở phần thi "Trang phục dạ hội". Ảnh: Team Kiếng Cận

Nhật Hà cho biết: "Được đứng trên sân khấu cuộc thi là mơ ước, khát khao của tôi. Khi cầm tấm vé đặc cách trên tay, tôi đã khóc. Tôi hạnh phúc khi có cơ hội đem tiếng nói của cộng đồng LGBT lan rộng".

Đỗ Nhật Hà, 26 tuổi, tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân, tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, Đại học Hoa sen. Năm 20 tuổi, Nhật Tân nuôi tóc dài, tiêm hormone nữ và sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giới tính. Năm 2018, cô chiến thắng cuộc thi "The Tiffany Vietnam 2018", trở thành thí sinh Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019, vào top 6 chung cuộc. Cô có thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Hàn.

Tân Cao