Thí sinh chờ gần một tiếng vì thiếu đề thi

Do tính toán, in thiếu mã đề thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, thí sinh Quảng Ninh phải ngồi chờ đề gần một tiếng.

Tối 11/8, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Quảng Ninh, cho biết việc thiếu đề thi xảy ra sáng 10/8 ở các môn thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Không cung cấp số thí sinh bị thiếu đề, bà Thúy nói sự cố xảy ra ở hội đồng thi có thí sinh tự do (tốt nghiệp năm 2019, nay thi để xét tuyển đại học) và hội đồng thi có thí sinh giáo dục thường xuyên (không phải thi môn Giáo dục công dân).

Hội đồng thi trường THPT Hòn Gai, nơi xảy ra sự cố thiếu đề thi sáng 10/8. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020, mỗi thí sinh phải có một mã đề riêng. Ví dụ thí sinh A ở môn thi thứ nhất có mã đề số 1 thì đến môn thi thứ hai vẫn là mã số 1. Trong một phòng thi tổ hợp Khoa học xã hội có ba thí sinh thi ba môn khác nhau thì phải bố trí ba mã đề riêng. Tuy nhiên, người in sao đề thi chỉ in một mã đề Lịch sử, một Địa lý, một Giáo dục công dân dẫn đến thiếu.

Cũng theo quy chế, kể cả phòng thi có một thí sinh cũng phải in đủ 24 mã đề, còn thừa sẽ niêm phong. Tuy nhiên, người in sao lại không làm vậy mà dựa vào số thí sinh chứ không phải số lượng đề. Vì sai sót này, phòng thi có thí sinh tự do và giáo dục thường xuyên, thí sinh phải chờ gần một tiếng để in sao đề bổ sung.

"Đây là lỗi trực tiếp của Trưởng ban in sao đề thi, Ban in sao đề thi vì chưa hiểu đúng quy chế. Khi phát hiện, chúng tôi đã xử lý nhanh, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, chứ không phải tổ chức thi lại", bà Thúy nói.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chia sẻ là Chủ tịch Hội đồng coi thi, Phó ban chỉ đạo kỳ thi, bà sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân do chỉ đạo, quản lý chưa sâu sát. "Chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm, còn hiện tại tập trung làm các công đoạn khác kỳ thi như làm phách, chấm thi cho tốt", bà Thúy nói.

Năm 2020, Quảng Ninh có 14.600 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, số chỉ xét công nhận tốt nghiệp THPT là 6.240 (42,7%), xét công nhận tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng là 7.950.

Thí sinh thi tại 34 điểm thi, đặt tại 13 địa phương cấp huyện. Quảng Ninh bố trí 2.495 người làm công tác coi thi, riêng giáo viên là 1.810.

Minh Cương