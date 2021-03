Thí sinh American Idol ngất sau khi biểu diễn

Thí sinh Funke Lagoke ngất trên sân khấu khi đang nghe giám khảo American Idol nhận xét trong vòng thi hát đôi.

Theo CNN, tập mới nhất của American Idol phát sóng hôm 23/3 gây chú ý với màn song ca của Funke Lagoke và Ronda Felton ca khúc Tell Him, bản gốc do Barbra Streisand và Celine Dion thể hiện. Khi giám khảo Lionel Richie đang nhận xét, Lagoke bất ngờ ngã gục trên sân khấu. Các nhân viên y tế đến sơ cứu, nói cô gặp chấn thương ở cằm. Lagoke sau đó được đưa tới bệnh viện tiếp tục điều trị.

Funke Lagoke và Ronda Felton song ca tại American Idol Funke Lagoke ngã khi nghe nhận xét của ban giám khảo. Video: ABC.

Thí sinh còn lại, Ronda Felton, hoảng sợ sau sự việc. Richie an ủi: "Tôi đang định nói rằng cả hai bạn đều xứng đáng đi tiếp. Tôi muốn chúc mừng bạn. Tôi biết sự việc vừa xảy ra rất sốc nhưng chúng tôi ở đây bên cạnh bạn. Chúng ta là một gia đình". Felton đáp lại cô vui trước lời nhận xét của giám khảo nhưng chỉ quan tâm tới tình hình sức khỏe của bạn diễn.

Ban tổ chức sau đó thông báo Lagoke đã bình phục và xuất viện. Cô tiếp tục góp mặt trong vòng tiếp theo của cuộc thi. Trên mạng xã hội, Lagoke cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm và hỏi thăm. "Tôi có thể làm nhiều điều hơn cú ngã đó", Lagoke viết trên Instagram.

American Idol là cuộc thi ca nhạc dựa trên chương trình Pop Idol từ Anh, được Simon Fuller thành lập tại Mỹ. Mùa 19 phát sóng từ ngày 14/2 trên kênh ABC, với các giám khảo Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie. Vì dịch, vòng thử giọng được tổ chức trực tuyến. Các thí sinh xuất sắc được mời tới Hollywood thi trực tiếp tại nhà hát Dolby.

Phương Mai (theo CNN)