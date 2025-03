Thí sinh American Idol gây xúc động với tiết mục tưởng nhớ bố

MỹFreddie McClendon, 19 tuổi, chinh phục giám khảo American Idol bằng ca khúc sáng tác tặng người bố đã qua đời.

Tiết mục gây xúc động của thí sinh American Idol 2025 Freddie McClendon hát, đàn guitar tại American Idol mùa thứ 23. Video: American Idol

Trong vòng thử giọng American Idol ngày 23/3, anh mang đến bài hát You Never Loved Him để tưởng nhớ bố - ông Davis McClendon. Tháng 5/2023, ông qua đời do bị một chiếc xe bán tải đâm trúng, ở tuổi 46. Người gây tai nạn là chồng cũ của bạn gái Davis khi đó. Vụ án từng thu hút nhiều quan tâm tại Mỹ, được các kênh truyền hình, tờ báo trong nước như Court TV, USA Today, CBS News đưa tin.

Tại chương trình, Freddie McClendon cho biết mọi người quá tập trung về cái chết của bố nên muốn kể họ nghe về cuộc đời ông. "Với tôi, ông ấy còn lớn lao hơn câu chuyện án mạng trên bản tin hàng tuần. Ông ấy là bố và cả thế giới của chúng tôi", anh nói. Trong ca khúc, Freddie thể hiện nỗi đau không thể gặp người thân lần cuối, hy vọng khán giả cũng yêu ông.

Chân dung thí sinh Freddie McClendon. Ảnh: American Idol

Cả ba giám khảo gồm ca sĩ Carrie Underwood, Lionel Richie và Luke Bryan đều xúc động với phần dự thi. Carrie Underwood khóc sau tiết mục, cho rằng Freddie dũng cảm khi viết về tình cảm dành cho bố thay vì chú tâm vào bi kịch. Cô cũng khen thí sinh có giọng hát tốt, mang lại cảm giác hoài niệm. Luke Bryan đánh giá Freddie có cách tiếp cận chủ đề chân thật.

Danh ca Lionel Richie nhận xét: "Bạn có khả năng truyền tải cảm xúc, cảm giác tốt đến mức lay động trái tim người nghe. Đó là điều bạn cần làm trong ngành công nghiệp âm nhạc này". Khi biết mẹ và hai chị em gái của thí sinh cũng đến cổ vũ, Richie mời họ vào trường quay nghe kết quả. Các giám khảo đồng ý chọn Freddie vào vòng trong.

Màn trình diễn của Freddie McClendon đạt hơn 200.000 lượt xem trên YouTube, hơn một triệu views từ Instagram sau một ngày đăng tải. Hầu hết khán giả cho biết ấn tượng với tài năng âm nhạc của anh. Một số người nói Freddie có chất giọng của các ca sĩ thế hệ trước, dự đoán anh tiến xa hơn trong cuộc thi. Vài tài khoản bình luận đồng cảm vì từng trải qua nỗi đau mất cha mẹ, khóc khi nghe anh hát.

Freddie bên mẹ (phải) và hai chị em khi nghe công bố kết quả. Ảnh: American Idol

Freddie McClendon đến từ bang South Carolina, hiện là sinh viên đại học Belmont. Anh sáng tác nhạc từ năm nhất phổ thông nhưng nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp sau khi bố qua đời. Trong chương trình, anh kể từng được bố dẫn đến "thành phố âm nhạc" Nashville, xem Broadway khi 15 tuổi. Lúc đó, ông Davis McClendon nói với con trai rằng tin một ngày nào đó anh sẽ nổi tiếng. Freddie hiện có hơn 25.000 người theo dõi trên Instagram - nơi anh thường đăng các video đàn hát thu hút hàng nghìn lượt xem.

American Idol là cuộc thi ca nhạc dựa trên chương trình Pop Idol từ Anh, được Simon Fuller thành lập tại Mỹ với mùa đầu tiên năm 2002. Hiện chương trình ở mùa 23, phát sóng trên kênh ABC từ ngày 9/3. MC Ryan Seacrest giữ vai trò người dẫn chương trình năm nay.

Phương Thảo (theo People)