Thi sáng tác ca khúc về An Giang

An Giang phát động sáng tác ca khúc về tỉnh nhân kỷ niệm 190 năm thành lập, tổng giải thưởng 2,2 tỷ đồng.

Cuộc thi phát động từ tháng 7 đến ngày 15/10, dự kiến tổng kết trao giải vào tháng 11, dành cho nhạc sĩ chuyên và không chuyên, là công dân Việt trong, ngoài nước.

Bà Thái Thúy Xuân, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Phó ban tổ chức cuộc thi, cho biết đến nay đã nhận được hơn 250 ca khúc của gần 160 tác giả. An Giang mong muốn nhận thêm nhiều ca khúc nên gia hạn thời gian thêm một tháng so với kế hoạch.

Ca khúc đoạt giải A sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng, 10 giải khuyến khích trị giá 50 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra, ban tổ chức đặt hàng 5 nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, với tổng giá trị ca khúc là 500 triệu đồng. Ban tổ chức cũng tổ chức trại sáng tác cho 30 nhạc sĩ, nhằm giúp họ trải nghiệm thực tế tại An Giang để tìm cảm hứng sáng tác.

Về An Giang - Tố Uyên Ca khúc "Về An Giang" (Trần Chương) qua giọng hát Tố Uyên. Video: Youtube An Giang Ngày Nay

An Giang, thành lập từ năm 1832 đến nay, là tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, một phần trong vùng tứ giác Long Xuyên. Tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có sông Tiền và sông Hậu chảy qua. Đường biên giới dài gần 100 km giáp Campuchia. Là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vùng đất này giàu truyền thống cách mạng với nhiều địa linh, nhân kiệt, nhiều lễ hội phong phú từ cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa... Hàng năm An Giang thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan, hành hương.

Ngọc Tài