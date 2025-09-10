Thị phần Tesla sụt giảm nghiêm trọng

MỹTesla đánh mất vị thế từng là gương mặt đại diện cho xe điện, sản phẩm bị các đối thủ vượt mặt với thiết kế và ưu đãi hấp dẫn.

Tesla không còn là thế lực bất khả chiến bại như trước trên thị trường ôtô điện Mỹ. Hãng xe vốn từng thống trị hơn 80% doanh số, giờ giảm xuống còn 38% trong tháng 8, theo số liệu của Cox Automotive. Đây là lần đầu tiên thị phần của Tesla giảm xuống dưới 40% trong gần 8 năm. Điều này cho thấy, người mua đang mất kiên nhẫn với dòng sản phẩm cũ kỹ và chuyển sang các lựa chọn thay thế mới mẻ, tốt hơn, theo Autoblog.

Tesla Model 3 đời 2018. Ảnh: Tesla

Trong nhiều năm, Tesla nắm giữ phần lớn thị phần và biến những thuật ngữ như "xe điện" trở thành cái tên quen thuộc. Dữ liệu của Cox cho thấy sức hút đó bắt đầu suy yếu trong năm nay. Doanh số Tesla giảm xuống 48,7% vào tháng 6, tiếp tục giảm xuống 42% vào tháng 7 và sau đó lao dốc xuống 38% trong tháng 8 - mức giảm mạnh nhất trong hai tháng kể từ năm 2021.

Tesla - thương hiệu từng đồng nghĩa với sự đổi mới đã tụt hậu, đặc biệt là khi so sánh với những mẫu xe thú vị khác như Hyundai Ioniq 5N. Mẫu bán tải mới nhất của Tesla, Cybertruck, ra mắt năm 2023 được giới chơi xe hào hứng nhưng lại không mở hầu bao như với Model 3 hay Model Y. Nguyên nhân một phần do những vấn đề liên tục về kiểm soát chất lượng, doanh mục đầu tư quá đa dạng và hình ảnh ngày càng gây tranh cãi của Elon Musk, khiến khách hàng bỏ đi.

Trên toàn cầu, xu hướng cũng tương tự. Doanh số hãng xe điện Mỹ giảm 1% vào năm 2024 và giảm tiếp 10% trong năm 2025. Tại châu Âu, mức giảm của Tesla lên tới 40%, mặc dù tổng doanh số xe điện của hãng tăng 48%. Ngay cả ở Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, doanh số Tesla vẫn giảm 6%.

Thị trường xe điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt và trong đó, nhiều hãng xe đối thủ tung nhiều gói ưu đãi. Hyundai, Kia, Honda và Toyota đã thúc đẩy doanh số xe điện lên tới 120% trong mùa hè này với các hợp đồng thuê mà Tesla đơn giản là không đáp ứng được, theo Cox.

Ví dụ: doanh số ID.4 của Volkswagen tăng hơn 450% trong tháng 7, nhờ các hợp đồng thuê giá hời và các đặc quyền như sạc miễn phí. Nhưng với khoản tín dụng thuế 7.500 USD sắp kết thúc vào tháng 9, các chuyên gia suy đoán rằng doanh số xe điện sẽ giảm, tạo ra thêm căng thẳng giữa các đối thủ cạnh tranh.

Trên hết, với việc Tesla ngày càng trì trệ, điều này mở ra cơ hội cho các đối thủ khác ở Mỹ như Lucid tham gia thị trường.

Minh Vũ