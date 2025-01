Thị phần cà phê Việt tại Mỹ sụt giảm

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 10,71% trong 11 tháng năm 2023 xuống mức 6,96% trong 11 tháng năm 2024.

Bản tin thị trường tháng 1 của Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết thị trường truyền thống sụt giảm.

Trong đó, thị phần cà phê của Việt Nam tại Mỹ, thị trường nhập khẩu mặt hàng này lớn thứ 4 của Việt Nam, giảm còn 6,96% trong 11 tháng năm ngoái. Cùng kỳ năm 2023, thị phần cà phê của Việt Nam tại thị trường này ở mức 10,71%.

Tính chung 11 tháng, Mỹ nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 94.400 tấn, trị giá 349,9 triệu USD. Số này giảm 32,1% về lượng và giảm 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài Việt Nam, Mỹ đang nhập khẩu cà phê từ 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho nước này, tiếp đến là Colombia, Việt Nam, Colombia, Honduras, Guatemala...

Năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu cả nước khoảng 1,34 triệu tấn, trị giá 5,6 tỷ USD. Số này giảm 17,1% về lượng. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 32,5% do giá thế giới có xu hướng tăng cao.

Theo các chuyên gia, giá cước vận tải là một trong những lý do khiến cà phê toàn cầu tăng giá. Theo dữ liệu từ Chính phủ Brazil, xuất khẩu cà phê của quốc gia này trong tháng 12/2024 đạt 200.000 tấn giảm 17,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tình trạng tắc cảng nghiêm trọng tại Brazil khiến hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn tại các cảng xuất khẩu, cũng khiến giá cà phê tăng lên.

Tính chung cả năm 2024, trong nhóm 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, xuất khẩu sang Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Nga giảm. Ngược lại, các thị trường Tây Ban Nha, Philippines, Trung Quốc, Hà Lan, Indonesia tăng mua của Việt Nam. Xuất khẩu mặt hàng này cũng ghi nhận mức tăng ở các thị trường mới như Nga, Philippines, Hà Lan.

Giữa tháng 1, tiến độ thu hoạch cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành hơn 70% diện tích. So với thông thường nhiều năm vụ thu hoạch này muộn hơn khá nhiều. Về sản lượng, các dự báo gần đây cho thấy sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ chỉ giảm khoảng 5% so với cùng kỳ niên vụ trước, khả quan hơn so với dự báo giảm từ 10-15% trước đó.

Phương Dung