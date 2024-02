Thi kéo co với hổ trắng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

TP HCMNhóm 7 du khách thích thú khi được mời "thi đấu" kéo co với hổ trắng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chiều mùng 4 Tết.

Thi kéo co với hổ trắng là hoạt động do Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức nhằm đa dạng trải nghiệm cho khách đến đây trong dịp Tết.

Chiều 13/2, sau khi Thảo Cầm Viên thông báo cuộc thi, rất đông du khách tập trung lại khu vực chuồng hổ, tò mò theo dõi màn so tài. Một nhóm du khách gồm cả người lớn và trẻ em đã có cơ hội kéo co cùng với chú hổ trắng 9 tuổi.

Hổ trắng Bengal được dụ vào hang trước khi thi đấu để nhân viên tiến vào chuồng thực hiện buộc dây. Ảnh: Nguyễn Hải

Chú hổ tham gia đọ sức với du khách là cọp Bengal, nằm trong danh mục quý hiếm, chào đời tại Thảo Cầm Viên năm 2015.

Gọi là kéo co nhưng thật chất đây là hoạt động "kích thích gây chiến, giành lấy phần ăn của mình". Chú hổ trắng phải giữ lại phần thịt đang bị nhóm người kéo ra, tạo nên màn so tài kịch tính. Dù vậy, những người tham gia kéo co không phải dùng quá nhiều sức, chủ yếu giữ dây để cho chú hổ vận động, ra sức ăn hết phần đồ ăn.

Video kéo co với hổ Clip du khách kéo co với hổ trắng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Video: N.H

Màn thi đấu được khởi động khi chú hổ được dẫn dụ đi vào hang và khóa cửa an toàn. Nhân viên Thảo Cầm Viên tiến vào chuồng buộc phần thịt đã chuẩn bị sẵn vào dây thừng và chuyền ra bên ngoài.

Chú hổ sau khi được thả ra khỏi hang, đi loanh quanh rồi tiến lại gần vồ lấy miếng thịt trong khi nhóm người giữ dây thừng bên ngoài cầm chắc sợi dây.

Sau một hồi giằng co, hổ trắng dành phần thắng khi ăn trọn miếng thịt và nhả sợi dây ra. Khách tham gia trò chơi thoáng giật mình khi sợi dây được buông, khiến mọi người đều cười phá lên.

Anh Nguyễn Hiếu Trung, đến từ Biên Hòa, Đồng Nai, tham gia cuộc thi kéo co với chú hổ trắng, cho biết đã chuẩn bị tâm lý là có thể dùng nhiều sức để kéo. Tuy nhiên, chú hổ đã ăn hết phần đồ ăn trong chốc lát.

"Chú hổ rất khỏe và thông minh, chỉ mất chút ít thời gian đã có thể chiến thắng đội chúng tôi", anh Trung cho hay.

Anh Thiện Hải, quận Gò Vấp, TP HCM, cho biết cuộc thi "rất vui, đáng xem" và "ai cũng cổ vũ cho chú hổ thắng".

Du khách tham gia thử thách và người cổ vũ đều phấn khích khi được trải nghiệm kéo co cùng chú hổ trắng chiều 13/2. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết hoạt động "kéo co" này đã diễn ra khoảng một năm nay, vào khung giờ ăn của chú hổ trắng. Hoạt động chủ yếu để tăng sự năng động của chú hổ khi phải ở trong không gian kín lâu ngày.

Nguyễn Hải