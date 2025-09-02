Thi hành án Hà Nội làm việc 'xuyên lễ' trả tiền người mua cổ phiếu ROS

Hà NộiThi hành án dân sự Hà Nội làm việc xuyên lễ để hoàn trả 1.786 tỷ đồng cho hơn 28.014 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã mua cổ phiếu ROS của FLC.

Ngày 2/9, Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cho biết sau một tháng triển khai đã nhận được 11.000 đơn yêu cầu thi hành án của người mua cổ phiếu ROS tại vụ án liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Trong số này, gần 3.800 đơn thực hiện sai quy định và biểu mẫu nên được hướng dẫn hoàn thiện lại.

Sau khi phân loại, đơn vị đã chi trả cho gần 2.800 đương sự. Các hồ sơ còn lại, đơn vị tiếp tục phân loại để xử lý.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và tránh nhầm lẫn, đơn vị xây dựng một ứng dụng riêng để phục vụ thi hành án vụ việc này. Toàn bộ "data" bản án, danh sách chi tiết bị hại, người liên quan thuộc trường hợp được thi hành án sẽ được tải lên ứng dụng.

Sau đó, khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng một cửa sẽ nhập hồ sơ yêu cầu thi hành án lên hệ thống. Trong đó hiển thị đầy đủ họ và tên, số thứ tự, ngày nào tiếp nhận, ai tiếp nhận, thuộc danh sách nào, đã ra quyết định thi hành án vào ngày nào. Nhằm tránh trùng lặp hoặc sai sót, đơn vị cử 5 người nhập dữ liệu và 5 người kiểm tra, đối chiếu.

"Bởi có những người sốt ruột họ nộp tới mấy bộ hồ sơ cùng một lúc hoặc cách nhau vài ngày. Có người thì vừa nộp đơn yêu cầu theo đường bưu điện, vừa đến nộp trực tiếp cho chắc ăn. Vì thế có ứng dụng sẽ giải quyết được toàn bộ các vấn đề này khi chỉ cần nhập số thứ tự của người được thi hành án là sẽ hiển thị hết", một cán bộ thi hành án dân sự Hà Nội giải thích.

Ngoài ra, đơn vị thành lập một tổ thụ lý với 11 công chức và một tổ gồm 19 chấp hành viên gồm cùng các kế toán "hoạt động hết công suất, cả ngày nghỉ, xuyên lễ". Như vụ Tân Hoàng Minh chỉ làm được 200 hồ sơ mỗi ngày và 6.000 hồ sơ mất 3 tháng mới xong. Tuy nhiên vụ FLC trong hơn 1 tháng đã xử lý được hơn 7.000 hồ sơ, trong đó ngày "đỉnh điểm" là hôm 25/7 tiếp nhận hơn 500 hồ sơ.

Tiếp nhận hồ sơ, các chấp hành viên thấy đương sự thường gặp các lỗi sai như biểu mẫu đơn yêu cầu thi hành án không đúng, sai đơn chuyển khoản, thiếu chứng minh thư nhân dân cũ, thiếu xác nhận tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản ngân hàng không đúng với đơn xác nhận.

Với những hồ sơ thiếu như vậy, chấp hành viên sẽ gọi điện cho đương sự, kể cả ngày nghỉ, lễ, cuối tuần, để hướng dẫn bổ sung. "Nhưng nhiều người vừa nhấc máy, nghe chúng tôi giới thiệu xong đã lớn tiếng chửi nói là lừa đảo. Chấp hành viên phải bình tĩnh gọi lại, giải thích cặn kẽ, và không yêu cầu cung cấp OTP hay truy cập đường link,... để họ tin tưởng", một chấp hành viên nói.

Dự kiến trong tháng 9 sẽ cơ bản giải quyết và chi trả xong với những hồ sơ yêu cầu thi hành án hợp lệ.

Để đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án và tránh việc tập trung đông người, Thi hành án dân sự Hà Nội đề nghị đương sự gửi hồ sơ theo đường bưu điện về bộ phận một cửa của đơn vị tại Tổ dân phố 13 Nhân Mỹ, phường Từ Liêm.

Người được thi hành cần chuẩn bị hồ sơ gồm: đơn yêu cầu thi hành án, đơn đề nghị chuyển khoản theo mẫu; giấy tờ tùy thân (một trong các bản sao căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy xác nhận thông tin về cư trú); giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng; giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nếu ủy quyền yêu cầu thi hành án nhận tiền. Trường hợp chuyển tiền vào tài khoản của người khác cần kèm theo ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Ông Trịnh Văn Quyết đến phiên tòa sơ thẩm, tháng 8/2024. Ảnh: Giang Huy

Theo hồ sơ vụ án, sau 5 lần tăng vốn khống, nhóm ông Quyết đã niêm yết 43 triệu cổ phiếu ROS lên sàn HoSE, bán lần đầu cho 25.853 bị hại, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng.

Tính đến ngày ROS bị hủy niêm yết trên sàn HoSE, 5/9/2022, có 63.075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, hơn 27.881 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên tòa xác định chỉ có 133 người đang nắm giữ cổ phiếu ROS trong lần bán ra ban đầu được xác định là bị hại. Còn hơn 27.800 người được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường.

Với 133 bị hại, mỗi người sẽ nhận 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu đang còn sở hữu. Với 27.881 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ được bồi thường hơn trên 1.783 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền các bị cáo phải bồi thường là gần 1.786 tỷ đồng.

Theo bản án phúc thẩm có hiệu lực từ 26/6, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 18 năm) và 4 tỷ đồng tiền phạt cho tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 3 năm). Ông Quyết đã khắc phục hậu quả vụ án thừa hơn 20 tỷ đồng (tính đến nay đã khắc phục được 1.886 tỷ).

Phạm Dự