Thi hành án dân sự năm 2025 thu kỷ lục 150.000 tỷ đồng

Hà NộiToàn ngành thi hành án dân sự năm nay hoàn thành vượt chỉ tiêu Quốc hội giao khi thi hành xong hơn 150.000 tỷ đồng - con số cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 2/10, Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, năm 2025, chỉ tiêu thi hành án dân sự được Quốc hội giao là giải quyết 83,9% về việc, 51,9% về tiền song hiện đã vượt chỉ tiêu. Cụ thể, toàn ngành đã thi hành xong trên 577.000 việc, vượt 0,35% chỉ tiêu; tổng tiền thu hơn 150.000 tỷ đồng, vượt 4,23%.

Đây là lần đầu tiên tiền thi hành án thu cao nhất từ trước đến nay. Trong ba năm gần nhất, 2022-2024, ngành thi hành án dân sự lần lượt thi hành xong về tiền với 75.000 tỷ đồng, 90.000 tỷ đồng và 117.000 tỷ đồng.

Cục trưởng Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi cho biết để đạt kết quả này đơn vị đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành hệ thống biên lai điện tử, phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, xử lý văn bản qua trục liên thông, thông báo qua VNeID, tăng cường sử dụng chữ ký số.... Tuy nhiên, áp lực cũng chưa từng có khi nhiều đại án lớn phát sinh. Điển hình như vụ án bà Trương Mỹ Lan với trên 43.000 bị hại, giá trị thi hành hơn 50.000 tỷ đồng và hàng nghìn bất động sản phải xử lý trên cả nước.

Chấp hành viên thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang (cũ) đi thuyền đến nơi tống đạt. Ảnh: Phạm Dự

Trong hơn một thập kỷ qua, khối lượng công việc thi hành án dân sự tăng "với tốc độ chóng mặt". Riêng năm 2025 tăng 33,3% so với 10 năm trước và số tiền tăng gần 477%.

Năm nay, ngành thi hành án năm qua đã tinh giản gần 1.400 biên chế. Tính đến cuối tháng 9, mỗi chấp hành viên phải đảm nhiệm trung bình 342 việc một năm, tương ứng với 235,4 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với trước đây. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đòi hỏi phải tái thiết lập lại cơ chế phối hợp.

"Nếu không kịp thời bổ sung nhân lực, nhất là đội ngũ chấp hành viên và đổi mới phương thức quản lý, điều hành thì việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm tới là vô cùng áp lực", đại diện Cục thi hành án dân sự nhận định.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh yêu cầu sớm ổn định tổ chức, kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Toàn ngành không để xảy ra tư tưởng "nghỉ xả hơi" sau khi kết thúc năm công tác.

Bộ sẽ tổ chức tuyển dụng công chức, thi tuyển chấp hành viên nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện hoạt động thi hành án.

Phạm Dự