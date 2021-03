Thí điểm xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng sẽ lựa chọn một đơn vị công an phường để xây dựng mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự.

Ngày 17/3, tại cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ và công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, nói mục đích cao nhất của việc xây dựng "Công an phường điển hình kiểu mẫu" là góp phần làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, "lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo".

Dự kiến Bộ Công an sẽ thí điểm mô hình này ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. Mỗi đơn vị sẽ chọn một công an phường để xây dựng mô hình điển hình kiểu mẫu, thực hiện trong năm 2021 sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, phát biểu chỉ đạo cuộc họp với các đơn vị. Ảnh: Bộ Công an

Thông tin thêm về kế hoạch trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói "hôm nay lãnh đạo Bộ đưa ra phương hướng, thời gian tới sẽ tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan để xây dựng bộ tiêu chí như thế nào công an phường điển hình, kiểu mẫu".

Theo ông Xô, dự kiến Bộ Công an sẽ đưa ra nhiều tiêu chí khác nhau, trên cơ sở phải đạt được các yếu tố như "giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự, văn minh đô thị".

"Điều đặc biệt là phải xây dựng môi trường an toàn, thân thiện trong phục vụ người dân", Thiếu tướng Xô nói.

Theo số liệu của Bộ Công an, từ năm 2018 đến nay, đó có hơn 45.000 công an chính quy được bố trí về xã, phường trên toàn quốc. Tính riêng trong một năm qua, lực lượng công an cấp xã chính quy đã xử lý được hơn 13.000 vụ việc vi phạm về an ninh trật tự, bắt giữ trên 32.000 trường hợp vi phạm, vận động 84 tội phạm truy nã ra đầu thú.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt.

Bá Đô