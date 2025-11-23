Thí điểm dạy AI ở phổ thông từ tháng 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục phổ thông (lớp 1-12), từ tháng 12.

Theo dự thảo hướng dẫn của Bộ chiều 23/11, việc thí điểm sẽ kéo dài đến tháng 5/2026, ở một số trường được chọn (chưa công bố chi tiết). Sau đó, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và hoàn thiện khung nội dung để triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.

Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch

kiến thức chính, gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Các kiến thức sẽ phân hóa theo tâm sinh lý lứa tuổi ở hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (tiểu học và THCS) và định hướng nghề nghiệp (THPT).

Ở bậc tiểu học, học sinh được làm quen, nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan (hình ảnh, giọng nói), bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân. Từ đó, các em tìm hiểu nguyên lý hoạt động (dữ liệu, thuật toán), thực hành sử dụng AI để giải quyết các vấn đề trong học tập và nhận diện các rủi ro, thiên kiến của AI ở cấp THCS.

Tới THPT, học sinh được dạy thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Học sinh trình bày mô hình TP HCM sau sáp nhập được tạo bằng lego tại triển lãm kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục, ngày 18/11. Ảnh: Chân Phúc

Theo Bộ, đưa AI vào giáo dục phổ thông không làm thay đổi hay gây quá tải cho chương trình hiện có. Mà các trường cần đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng môn học và hoạt động giáo dục để tích hợp nội dung AI, phù hợp với các nhóm học sinh. Chẳng hạn như tổ chức chuyên đề, học tập qua dự án, câu lạc bộ,....

Về phía giáo viên, Bộ sẽ thí điểm ứng dụng AI trong quản lý, hỗ trợ họ soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục đào tạo đề cập nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục ở tất cả cấp học trên phạm vi cả nước.

Các chuyên gia cho rằng đưa AI vào bậc tiểu học cần thiết, song phải có cách làm phù hợp, với lộ trình thận trọng, an toàn.

Lệ Nguyễn