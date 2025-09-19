Thí điểm đặt máy sốc tim nơi công cộng ở Đà Nẵng

50 máy khử rung tim tự động (AED) sẽ được đặt tại Đà Nẵng, nhằm nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu, khi mỗi người dân có thể cứu sống nạn nhân bị ngừng tim đột ngột bằng thiết bị này.

Đây là dự án thí điểm đầu tiên ở Việt Nam do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Tập đoàn FPT triển khai. Thông tin được PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, công bố tại lễ ra mắt dự án, sáng 19/9.

Bác sĩ Hiếu cho biết ý tưởng này được ông ấp ủ từ nhiều năm trước, sau khi chứng kiến việc lắp đặt rộng rãi các máy AED tại nhiều nước phát triển. Máy AED không chỉ cứu người mà còn tạo dựng niềm tin an toàn cho cư dân và du khách. Do đó, Đà Nẵng, một trong những điểm đến du lịch lớn nhất cả nước với hơn 2,53 triệu lượt khách lưu trú quý I/2025, được chọn làm địa điểm thí điểm đầu tiên, PGS Hiếu nói.

Thời gian là yếu tố sống còn trong các trường hợp ngừng tim. Mỗi phút trôi qua, cơ hội sống của nạn nhân giảm đi 10%. Nếu không được cấp cứu kịp thời, não sẽ thiếu oxy và hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ưu điểm nổi bật của AED là nó được thiết kế cho người bình thường, không cần phải là nhân viên y tế. Các bác sĩ cho hay chỉ cần bật máy lên, nó sẽ tự động hướng dẫn từng bước bằng giọng nói và hình ảnh. Ngoài ra, máy rất thông minh, chỉ sốc điện khi thực sự cần thiết, nên mọi người không phải lo lắng về việc gây hại cho nạn nhân.

Máy khử rung tim tự động (AED). Ảnh: Trần Huấn

Việc lắp đặt máy AED nơi công cộng trở nên cấp thiết khi mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh lý tim mạch, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong cả nước. Thống kê cho thấy tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ngừng tim ngoại viện rất cao, lên đến 96%, trong khi tỷ lệ người dân biết và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) còn rất thấp, chỉ 8,7% so với 70% ở Anh, 56,2% ở Singapore và 40,4% ở Thái Lan.

Một nghiên cứu trên tạp chí New England Journal of Medicine chỉ ra tỷ lệ sống sót có thể đạt tới 74% nếu bệnh nhân ngừng tim được sốc điện bằng máy AED trong vòng ba phút đầu tiên. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhận thức về thiết bị này còn rất hạn chế, hầu như không có trường hợp nào nạn nhân được sử dụng máy AED tại hiện trường.

Trong giai đoạn thí điểm, các máy AED sẽ được lắp đặt tại các trạm y tế xã, phường, sau đó dự kiến triển khai rộng rãi tại Đà Nẵng. Kết quả của địa phương này sẽ là cơ sở để nhóm chuyên gia đánh giá, từ đó nghiên cứu nhân rộng cả nước.

Tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ sự kiện diễn ra đúng thời điểm Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông cho rằng đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt, bởi trong hạnh phúc của mỗi con người, sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu.

"Máy AED là phương tiện thiết thực để góp phần thực hiện điều đó", ông Bình nói.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (trái) và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (phải). Ảnh: Trần Huấn

Lê Nga