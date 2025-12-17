Thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Trung, Nhật, Hàn

Trẻ mầm non sẽ được làm quen với tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, tiến tới một thế hệ trẻ thạo ngoại ngữ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường lao động.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ngày 16/12 phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045.

Theo đó, giai đoạn 2025-2030, ngành giáo dục phải xây dựng, triển khai các chương trình dạy học ngôn ngữ của một số quốc gia trong khu vực ASEAN, ưu tiên dạy tiếng Lào, Campuchia tại các trường nơi biên giới.

Ở bậc mầm non, trẻ sẽ được thí điểm làm quen với tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ phổ biến nhất ở cấp học này với khoảng 57% trong gần 470.000 trẻ được tiếp cận, theo số liệu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tương tự với bậc phổ thông, tùy khối lớp, học sinh tiếp tục được lựa chọn học tiếng Trung, Nga, Pháp, Đức, Nhật, Hàn ở những trường có đủ điều kiện dạy những ngoại ngữ này. Đồng thời, các trường cần chú trọng tích hợp dạy ngoại ngữ với các môn khác.

Với những bậc cao hơn (cao đẳng, đại học), việc dạy ngoại ngữ cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu người học và phù hợp thực tiễn.

Mục tiêu của đề án là xây dựng một thế hệ trẻ có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

Các giải pháp được đặt ra là phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, tuyển dụng giáo viên nước ngoài; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đồng bộ chương trình, sách giáo khoa, tài liệu; ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Học sinh tại trường Mầm non Ánh Sao, phường Yên Sở, Hà Nội, được học Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, tháng 10/2025. Ảnh Tùng Đinh

Việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên được thực hiện song song với nhiều chính sách mới.

Trước đó vào cuối tháng 10, Chính phủ cũng ban hành Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045". Đến năm 2030, tất cả trường phổ thông dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đến năm 2035, 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Thanh Hằng