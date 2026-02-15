Thi công xuyên Tết tại các công trình phục vụ APEC ở Phú Quốc

Tập đoàn Sun Group triển khai 6.212 kỹ sư, công nhân tại các dự án APEC 2027 ở Phú Quốc nhằm đáp ứng tiến độ công trình.

Theo báo cáo quân số của Tập đoàn Sun Group ngày 14/2 (27 tháng Chạp), tổng nhân lực tại các dự án APEC 2027 do tập đoàn làm chủ đầu tư là 6.212 người, trong đó có thêm 233 nhân sự bổ sung. Khu vực Dự án Đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tổng quân số lên tới 3.677 nhân sự. Công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC duy trì hơn 1.250 kỹ sư, công nhân thường trực, đảm bảo tiến độ các hạng mục trọng điểm.

Ông Hoàng Minh Vỹ - đại diện khối Xây dựng Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group cho biết việc thi công xuyên Tết đã được xây dựng từ sớm nhằm đáp ứng các mốc tiến độ của công trình. Kế hoạch ban đầu là gần 3.000 nhân sự nhưng sau đó đã lên hơn 6.200 người ở lại làm việc.

"Nhiều công nhân của các nhà thầu đã chủ động đăng ký ở lại dù trước đó có kế hoạch về quê, để cùng hoàn thành khối lượng công việc", ông Vỹ nói.

Công nhân thi công tại công trường ngày 14/2. Ảnh: Sun Group

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, các nhà thầu đã bố trí chế độ lương, thưởng, điều kiện sinh hoạt phù hợp và cả những bữa cơm Tết truyền thống cho lực lượng làm xuyên Tết, đồng thời tổ chức ca kíp linh hoạt, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng thi công.

Anh Văn Công Danh, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC của Tập đoàn Sun Group, chia sẻ việc hoạt động công trường xuyên Tết sẽ giúp những công trình sớm đi vào hoạt động, góp phần thay đổi diện mạo quốc gia và mở ra không gian phát triển mới.

Còn ông Trương Huỳnh Quốc Khánh, chỉ huy trưởng dự án Nhà thầu Coteccons, cho biết trước Tết, công ty cũng có những phần quà cho cán bộ và công nhân viên trên công trường để động viên tinh thần.

Tiến độ thi công tại ĐT975. Ảnh: Sun Group

Để phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group đầu tư nhiều dự án gồm Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc và đường ĐT 975.

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC, các hạng mục kết cấu và cơ điện đã được triển khai. Với lực lượng hơn 1.200 nhân sự làm việc xuyên Tết, mục tiêu đặt ra ngay sau kỳ nghỉ là hoàn thành các hạng mục kết cấu phần thô, tạo mặt bằng thuận lợi cho lắp dựng kết cấu thép trong quý I/2026.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Ảnh: Sun Group

Dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tăng tốc với gần 3.700 nhân sự làm việc. Mục tiêu sau Tết là rút ngắn thời gian hoàn thiện kết cấu mái và lợp mái Nhà ga hành khách T2; đồng thời đẩy nhanh tiến độ khu bay như đường cất hạ cánh nhằm hướng tới mốc hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31/12/2026.

Phối cảnh nhà ga T2 sân bay Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Các dự án khác như Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và ĐT.975 cũng duy trì lực lượng thi công trong mùa khô. Tuyến ĐT.975 đặt mục tiêu đẩy nhanh các hạng mục đào đắp nền đường ngay sau Tết để đảm bảo đồng bộ hạ tầng phục vụ APEC 2027.

