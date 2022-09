'Thi công nhà máy sập tường không bảo đảm thiết kế'

Quá trình thi công không đảm bảo thiết kế cùng giông lốc khiến tường cao 10 m ở khu công nghiệp Nhơn Hòa đổ sập, 5 người chết, theo Phó giám đốc Công an Bình Định.

Thông tin được đại tá Huỳnh Bảo Nguyên (Phó giám đốc Công an tỉnh, người trực tiếp chỉ đạo điều tra sự cố) nói tại buổi Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường vụ sập tường dự án nhà máy ở khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, sáng 16/9. Từ tối qua, Công an tỉnh đã phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên (ngoài cùng bên trái) báo cáo vụ việc cho Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (giữa) tại buổi kiểm tra hiện trường, sáng 16/9. Ảnh: Thạch Thảo

Đại tá Nguyên cho biết khi tai nạn xảy ra hồi 16h30 hôm qua, công trường có 3 đội thi công, trong đó nhóm thi công tại bờ tường bị sập có 12 người. Khi sập tường, 11 người ở nhóm này bị đất đá đè lên. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an nhận định "việc thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế khi các trụ chưa được đấu nối với nhau nhưng đã cho xây tường".

Trả lời VnExpress về nguyên nhân tai nạn, ông Phan Viết Hùng, Phó ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, cho biết tai nạn xảy ra trong trời mưa lớn, có giông lốc, khi vữa tường chưa khô. "Nhận định ban đầu tai nạn xảy ra không phải do thiết kế mà do giải pháp thi công", ông Hùng nói và cho biết để điều tra nguyên nhân chính xác cần tổ kiểm tra liên ngành vào cuộc.

"Có thể thời tiết bất ngờ chuyển từ nắng sang mưa rồi có giông lốc nên mọi người chưa kịp dừng thi công", ông Hùng nói.

Cơ quan công an, kiểm sát tại hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết, sáng 16/9. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định, chủ đầu tư công trình là doanh nghiệp của Đài Loan do một người nước ngoài làm đại diện. Công ty này thuê 3 ha đất, để chế biến tôm hùm từ năm 2020, triển khai xây nhà máy cách đây hai tháng.

Nhà thầu chính là công ty xây dựng ở TP HCM đã giao lại cho nhà thầu phụ cũng ở TP HCM, sau đó nhà thầu phụ lại thuê một doanh nghiệp ở TP HCM thi công. Hiện, thanh tra Sở Lao động Thương bình và Xã hội kiểm tra công ty xây dựng ký hợp đồng lao động với công nhân hay không; thanh tra Sở Xây dựng cũng lấy mẫu để kiểm tra chất lượng vật liệu công trình.

Trước đó chiều 15/9, bức tường cao khoảng 10m đổ đang được xây dựng bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều công nhân phía dưới. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương. Đến khuya, thêm hai nạn nhân không qua khỏi sau khi đưa đến bệnh viện.

Phạm Linh