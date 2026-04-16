Thi công đèn khoan nhầm ống nước, ảnh hưởng hơn 20.000 hộ dân

Chiều 16/4, trong lúc thi công trụ đèn giao thông tại góc tây nam nút giao đường 22 với quốc lộ 25, khu vực Phú Hòa, đơn vị thi công đã khoan trúng đường ống chính của nhà máy nước Tuy Hòa, thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên.
Ngay sau sự cố, công ty phải tạm ngưng cấp nước cho toàn bộ khách hàng tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Yên, Đông Hòa, Hòa Hiệp và các xã Tuy An Nam, Ô Loan.
Ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên, cho biết đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và vật tư dự phòng để khắc phục. Đến tối cùng ngày, đoạn ống hư hỏng gần sửa xong, dự kiến khuya nay người dân sẽ có nước trở lại.
Theo ông Thuần, thời điểm nhà thầu thi công trụ đèn giao thông, công ty cấp nước không nhận được thông báo từ đơn vị này. Sau khi xử lý xong sự cố, doanh nghiệp sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.
Bùi Toàn