Thi công đèn khoan nhầm ống nước, ảnh hưởng hơn 20.000 hộ dân

Đăk LăkĐơn vị thi công đèn giao thông khoan hỏng đường ống nước thô của nhà máy Tuy Hòa, khiến hơn 20.000 hộ dân tại 7 xã, phường phía đông tỉnh bị ảnh hưởng.

Chiều 16/4, trong lúc thi công trụ đèn giao thông tại góc tây nam nút giao đường 22 với quốc lộ 25, khu vực Phú Hòa, đơn vị thi công đã khoan trúng đường ống chính của nhà máy nước Tuy Hòa, thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên.

Khu vực đơn vị thi công trụ đèn giao thông làm hỏng ống nước. Ảnh: Minh Khuê

Ngay sau sự cố, công ty phải tạm ngưng cấp nước cho toàn bộ khách hàng tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Yên, Đông Hòa, Hòa Hiệp và các xã Tuy An Nam, Ô Loan.

Ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên, cho biết đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và vật tư dự phòng để khắc phục. Đến tối cùng ngày, đoạn ống hư hỏng gần sửa xong, dự kiến khuya nay người dân sẽ có nước trở lại.

Thời điểm ống nước bị vỡ chiều nay. Ảnh: Minh Khuê

Theo ông Thuần, thời điểm nhà thầu thi công trụ đèn giao thông, công ty cấp nước không nhận được thông báo từ đơn vị này. Sau khi xử lý xong sự cố, doanh nghiệp sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Bùi Toàn