Thi 128 lần lý thuyết chưa đỗ bằng lái xe

AnhCó thí sinh trượt bài thi thực hành hàng chục lần, có người chưa đỗ lý thuyết khi đã thi 128 lần, cho thấy sự khắc nghiệt của kỳ thi.

Năm 2024, một thí sinh vượt qua bài thi thứ 75 mới có được bằng lái xe. Với mức phí 23 bảng Anh (30 USD) cho mỗi bài thi, người này đã chi 1.725 bảng Anh (2.270 USD) cho các lần thi lý thuyết và hơn 90 giờ trong phòng thi.

Đây không phải là lần đầu tiên có người cần nhiều bài thi lý thuyết như vậy để đạt điểm. Một học viên đã vượt qua bài thi thứ 76 vào năm trước đó và một ứng viên kém may mắn khác đã thi lý thuyết 128 lần mà vẫn không đậu - với chi phí lên tới 2.944 bảng Anh (3.870 USD).

Trường dạy lái xe AA phát hiện ra những con số này thông qua một yêu cầu thông tin gửi tới Cơ quan Tiêu chuẩn Lái xe và Phương tiện (DVSA).

Phần đầu tiên của bài thi lý thuyết kéo dài 57 phút để trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: GTDS

Số lần thi thực hành cao nhất trước khi đỗ vào năm 2024 là 21 lần - với chi phí 1.302-1.575 bảng Anh tùy thuộc vào thời điểm thi. Chi phí thi thực hành là 60 bảng Anh vào các ngày trong tuần và 75 bảng Anh vào buổi tối và cuối tuần.

Hai người thi thực hành 37 lần mà vẫn chưa đỗ, nghĩa là họ đã chi hơn 2.220 bảng Anh cho các lần thi. Số lần thi thực hành cao nhất mà một người đã trải qua trước khi đỗ là 43 lần (2.580-3.225 bảng Anh).

Emma Bush, giám đốc điều hành Trường dạy lái xe AA, cho biết, vượt qua bài thi lý thuyết là bước đầu tiên để đạt được bằng lái xe chính thức, vì thế những thí sinh đã thi nhiều lần đều rất quyết tâm đạt được mục tiêu.

Có nhiều lý do khiến một số người phải thi lại nhiều lần, như sự căng thẳng và áp lực cuộc sống tác động trong thời gian thi, hay việc đánh giá thấp trình độ kiến thức cần thiết để vượt qua bài thi lý thuyết. Đây là một bài kiểm tra toàn diện, bao gồm mọi thứ, từ biển báo giao thông đến khoảng cách dừng xe và nhận thức về nguy hiểm.

Một lần thực hành lái của thí sinh trường dạy lái xe AA. Ảnh: AA

Bà Bush khuyên các thí sinh rằng để tránh phải thi lại nhiều lần là hãy làm việc với giáo viên hướng dẫn để đặt lịch thi khi họ nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để đỗ. Nếu cảm thấy lo lắng, việc làm một số bài kiểm tra thử thực hành với người hướng dẫn cũng có thể giúp ích.

Bài thi lý thuyết được giới thiệu vào năm 1996. Ngày nay, bài kiểm tra bao gồm hai phần. Phần đầu tiên kéo dài 57 phút để trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên Luật Giao thông Đường bộ, và phần thứ hai là bài kiểm tra Nhận thức Nguy hiểm, trong đó thí sinh được yêu cầu phát hiện các mối nguy hiểm trong video. Thí sinh phải vượt qua cả bài kiểm tra trắc nghiệm (43/50) và bài kiểm tra nhận thức nguy hiểm (44/75) trước khi có thể đăng ký bài kiểm tra thực hành lái xe.

Ứng dụng bài kiểm tra lý thuyết của Trường Lái xe AA chứa hơn 700 câu hỏi lý thuyết và các đoạn clip hướng dẫn nhận thức nguy hiểm. Người học có thể sử dụng tính năng thẻ ghi nhớ để ôn tập nhanh, truy cập nội dung khi ngoại tuyến, làm bài kiểm tra thử có tính giờ và theo dõi tiến độ của mình.

Mỹ Anh (theo AA)