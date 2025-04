Thép xanh VAS xuất khẩu thành công sang Anh

Sản phẩm thép xanh của tập đoàn VAS đạt chứng nhận UK Cares, chính thức được xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc vào cuối tháng tư.

Chứng nhận UK Cares (The Certification Authority for Reinforcing Steels) được xem là tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành xây dựng tại Anh, do tổ chức kiểm định độc lập cùng tên cấp. Để đạt chứng nhận này, doanh nghiệp phải vượt qua các bài kiểm tra vật lý và hóa học trong phòng thí nghiệm với hàng triệu chu kỳ lực khác nhau, đồng thời đảm bảo các yếu tố về truy xuất nguồn gốc, quản trị minh bạch, kiểm soát phát thải và cam kết môi trường.

Chuyến hàng thép xanh VAS xuất khẩu sang Anh Quốc. Ảnh: VAS

Đại diện VAS cho biết, UK Cares là một trong những chứng nhận khó nhất ngành thép toàn cầu bởi yêu cầu không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn về hệ thống sản xuất bền vững. Để đạt tiêu chuẩn, VAS đã đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa vận hành theo tiêu chuẩn ISO và các quy chuẩn quốc tế.

Cùng với UK Cares, doanh nghiệp này còn sở hữu nhiều chứng nhận khác như ACRS (Australia), JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ) và BS4449 (Anh). Việc đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ở nhiều quốc gia được VAS xem là nền tảng để mở rộng thị trường quốc tế, trong đó Anh là một trong những thị trường được đánh giá có tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hơn 5.000 nhân sự của VAS đã tham gia vào quá trình chuẩn hóa toàn diện quy trình từ sản xuất, kiểm định đến vận hành. Trong chuyến xuất khẩu đầu tiên sang Anh, thép xanh VAS sẽ được sử dụng cho các dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng.

Tập đoàn cho biết đã mất nhiều năm để chuẩn bị cho thị trường Anh, thông qua việc nâng cấp nhà máy, mở rộng vùng nguyên liệu và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc xuất khẩu sang Anh được coi là bước đi chiến lược trong quá trình mở rộng thị phần ra ngoài khu vực châu Á, đồng thời là dấu hiệu cho thấy các sản phẩm công nghiệp nặng của Việt Nam có thể đáp ứng tiêu chuẩn tại những thị trường phát triển.

VAS là doanh nghiệp sản xuất thép tích hợp, tập trung phát triển sản phẩm "thép xanh" theo hướng giảm phát thải carbon và nâng cao khả năng tái chế. Trong những năm gần đây, tập đoàn này định hướng phát triển bền vững, gắn hoạt động sản xuất với tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Cán bộ nhân viên VAS trong gày đưa thép xanh VAS vươn ra thế giới. Ảnh: VAS

Đại diện doanh nghiệp nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về năng lực và tính bền vững, các chứng nhận như UK CARES không chỉ là điều kiện cần để tiếp cận thị trường mà còn là công cụ thúc đẩy doanh nghiệp nội địa nâng chuẩn sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Lan Anh