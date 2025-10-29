Thép Shengli đạt Top 10 sản phẩm dịch vụ xanh tại ASEAN 2025

Công ty thép Shengli Việt Nam (Thép Mỹ - VMS) được vinh danh Top 10 Thương hiệu uy tín và sản phẩm - dịch vụ chất lượng xanh, tại hội nghị ASEAN 47.

Lễ trao giải diễn ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Diễn đàn xúc tiến thương mại - đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025 ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26-28/10.

Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, đơn vị sở hữu thương hiệu Thép Mỹ - VMS, được vinh danh ở hai hạng mục: Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu và Top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng xanh.

Ngoài ra, bà Tô Thị Lý, Phó tổng giám đốc vận hành nguồn vốn và tài sản của công ty cũng nhận giải Top 10 Nhà lãnh đạo tiêu biểu tại ASEAN 2025 (ASEAN Outstanding Leader 2025).

Bà Tô Thị Lý, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam nhận giải tại Diễn Đàn Hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam - Malaysia. Ảnh: Shengli

Theo bà Tô Thị Lý, đơn vị ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại trong luyện kim, cán thép và kiểm định chất lượng. Mỗi sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, từ khâu chọn nguyên liệu đến xử lý bề mặt, nhằm đảm bảo độ bền, khả năng chịu lực và độ chính xác cao. Nhờ đó, thương hiệu này trở thành lựa chọn của nhiều công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng lớn trong và ngoài nước.

Ngoài chất lượng, Shengli Việt Nam còn đẩy mạnh đầu tư công nghệ xanh, như hệ thống tái chế nước làm mát, xử lý khí thải, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải CO2. "Mỗi thanh thép ra đời không chỉ là sản phẩm của công nghệ mà còn thể hiện cam kết với môi trường và phát triển bền vững", bà Lý nói.

Các sản phẩm thép do đơn vị sản xuất. Ảnh: Shengli

Phó tổng giám đốc công ty cho biết thêm, hai giải thưởng tại Malaysia là minh chứng cho nỗ lực của tập thể Shengli Việt Nam trong hành trình khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ khu vực. Giải thưởng là động lực để tiếp tục đầu tư, đổi mới và mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Hiện sản phẩm Thép Mỹ - VMS đã có mặt tại hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang 8 quốc gia. Doanh nghiệp tham gia nhiều công trình trọng điểm như cầu đường, khu công nghiệp, tòa nhà cao tầng và hạ tầng kỹ thuật, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành vật liệu xây dựng trong nước.

Nhân viên Shengli nghiên cứu sản phẩm mới. Ảnh: Shengli

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Shengli Việt Nam chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, coi con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. "Một doanh nghiệp mạnh phải có trái tim ấm. Khi con người hạnh phúc, sản phẩm mới có linh hồn và doanh nghiệp mới thực sự bền vững", bà Lý nói.

(Nguồn: Shengli)