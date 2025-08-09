Thép Sata phân phối đa dạng dòng tôn Zacs

Dòng tôn Zacs do Tập đoàn BlueScope sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp các công nghệ giúp nâng cao độ bền và tính bền vững tối ưu cho mái nhà.

Đại diện Công ty TNHH Thép Sata cho biết, với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đơn chú trọng cung cấp sản phẩm chất lượng, giá cạnh tranh. Đồng thời Thép Sata cũng triển khai chính sách hỗ trợ vận chuyển và tư vấn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu từ các nhà thầu, đại lý và cá nhân có nhu cầu xây dựng.

Trong số các thương hiệu mà doanh nghiệp đang phân phối, dòng tôn Zacs được nhiều khách hàng lựa chọn. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ Inok, tạo ra lớp mạ vi cấu trúc với ma trận 4 lớp bảo vệ. Nhờ đó, sản phẩm có khả năng chống gỉ sét hiệu quả trước tác động của thời tiết và môi trường khắc nghiệt. So với công nghệ mạ kẽm thông thường của các dòng tôn lạnh, Inok mang lại hiệu quả chống ăn mòn cao, góp phần kéo dài tuổi thọ mái nhà.

Công ty cung cấp đa dạng dòng tôn Zacs. Ảnh: Thép Sata

Bên cạnh khả năng chống gỉ, tôn Zacs còn tích hợp công nghệ Eco-Cool, có khả năng kháng nhiệt cao, đảm bảo sự thoáng mát cho công trình. Khả năng kháng nhiệt tốt cũng là yếu tố giúp tiết kiệm năng lượng cho các công trình.

Dòng tôn này được cấu tạo từ 4 lớp: nền, mạ hợp kim, sơn lót và sơn màu. Một số dòng còn có thêm lớp phủ bảo vệ bề mặt, giúp tăng khả năng chịu lực, chống va đập và chống ăn mòn. Cấu tạo trên giúp sản phẩm bền vững theo thời gian, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn cao cho mái nhà.

Nhờ khả năng chống gỉ sét, cách nhiệt và độ bền màu cao tôn Zacs phù hợp để làm mái nhà. Sản phẩm giúp mái nhà chắc chắn, góp phần giảm nhiệt độ bên trong, mang lại không gian sống thoáng mát, dễ chịu cho gia đình.

Tôn Zacs có khả năng chống gỉ sét tốt. Ảnh: Thép Sata

Dòng tôn này còn được dùng là tường bao cho các công trình dân dụng và công trình phụ trợ. Sự đa dạng về màu sắc giúp công trình thêm phần nổi bật, tăng tính thẩm mỹ tổng thể. Nhờ khả năng chống ăn mòn, tôn Zacs còn là giải pháp cho các hạng mục như mái hiên, mái che sân vườn, nhà xe hay không gian ngoài trời. Sản phẩm bảo vệ công trình hiệu quả trước các tác động từ thời tiết.

Tôn Zacs duy trì tính thẩm mỹ trong suốt quá trình sử dụng, bề mặt nhẵn bóng giúp bụi bẩn dễ dàng được cuốn trôi sau mỗi cơn mưa. Cùng bảng màu đa dạng, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách kiến trúc, đảm bảo tính hài hòa và đẹp mắt cho công trình.

Hiện, dòng tôn này được phân phối rộng rãi trên thị trường thông qua nhiều đơn vị uy tín. Trong đó, Thép Sata là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm chính hãng.

Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp đa dạng các dòng tôn chất lượng cao đến từ các thương hiệu hàng đầu: như tôn màu, tôn lạnh, tôn cách nhiệt... đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu thi công từ dân dụng đến công nghiệp.

(Nguồn: Thép Sata)