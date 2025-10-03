Thép Sata cung cấp tôn sóng phù hợp nhiều công trình

Thép Sata phân phối các dòng tôn sóng 5, 7 và 11 sóng, đáp ứng đa dạng công trình dân dụng, công nghiệp, với ưu điểm nhẹ, bền, thẩm mỹ cùng dịch vụ cắt theo yêu cầu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong ngành xây dựng, tôn lợp là một trong những vật liệu quan trọng, góp phần quyết định độ bền và tính thẩm mỹ của công trình. Các loại tôn sóng của Thép Sata có chất lượng cao, cung cấp dịch vụ cắt tấm theo quy cách riêng, đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Trong đó, tôn 7 sóng thường được chọn cho nhà xưởng và kho bãi nhờ khả năng cách nhiệt tốt và độ bền cao. Trọng lượng nhẹ và dễ thi công giúp giảm chi phí lắp đặt.

Tôn 7 sóng vuông. Ảnh: Sắt thép Sata

Tôn 5 sóng có cấu trúc nhẹ, phù hợp với công trình dân dụng như nhà ở hoặc biệt thự. Sản phẩm này có khả năng chống ăn mòn, duy trì tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài. Còn đối với tôn 11 sóng khả năng chịu tải của sản phẩm này lớn và thoát nước tốt, thường dùng trong các dự án công nghiệp, nhà kho và nhà xưởng.

Tôn 5 sóng vuông. Ảnh: Sắt thép Sata

Thép Sata sử dụng công nghệ cắt hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, để mang đến sản phẩm đúng chuẩn phù hợp với mọi nhu cầu thi công. Tất cả sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Doanh nghiệp liên tục cải tiến công nghệ và quy trình kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng ổn định cho khách hàng.

Tôn 11 sóng vuông. Ảnh: Sắt thép Sata

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với định hướng phát triển bền vững, Công ty Thép Sata tập trung đồng thời vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Doanh nghiệp duy trì nguồn hàng ổn định, đa dạng chủng loại và thực hiện cam kết giao hàng đúng tiến độ. Nhờ đó, công ty trở thành một trong những đơn vị phân phối tôn và thép uy tín tại TP HCM, được nhiều đối tác và nhà thầu tin tưởng lựa chọn.

Hiện đơn vị cung cấp nhiều dòng sản phẩm phục vụ xây dựng và cơ khí. Danh mục bao gồm tôn lợp xây dựng với các loại tôn sóng 5, 7, 9, 11; tôn lạnh; tôn cách nhiệt; tôn nhựa lấy sáng; tôn đổ sàn Deck... Bên cạnh đó, Sata phân phối xà gồ thép C và Z với nhiều kích thước đạt chuẩn kỹ thuật.

Doanh nghiệp còn cung cấp lam gió, cửa chớp và cửa lấy sáng giúp công trình thông thoáng và bền đẹp. Nhóm sản phẩm thép hộp, thép ống gồm thép vuông, chữ nhật, tròn mạ kẽm và thép đen đáp ứng nhu cầu trong xây dựng và cơ khí. Ngoài ra, tấm panel tôn cách nhiệt cũng được sử dụng rộng rãi cho vách, trần, kho lạnh và nhà xưởng nhờ khả năng chống nóng và cách âm hiệu quả.

