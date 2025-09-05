Thép Mỹ VMS tiếp sức hành trình vượt khó với 90 suất học bổng

Hưng YênThép Mỹ VMS trao 90 suất học bổng từ quỹ "Nghị lực Thép" với tổng trị giá 300 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 10 điểm trường.

Đại diện Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam (Thép Mỹ VMS) chia sẻ, chương trình là sự động viên cho các em vững bước trên con đường tri thức. Qua đây, 90 ước mơ được chắp cánh, 90 câu chuyện nghị lực được viết tiếp bằng niềm tin và hy vọng.

"Những suất học bổng không chỉ tiếp thêm động lực học tập cho các em mà còn trở thành chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp, cộng đồng và thế hệ trẻ", vị đại diện nói thêm.

Thép Mỹ VMS trao 90 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi tại Hưng Yên. Ảnh: Thép Mỹ VMS

Qua Quỹ học bổng "Nghị lực thép", đơn vị muốn tiếp sức cho các bạn trẻ giữ vững tinh thần "dám học, dám mơ và dám vượt qua nghịch cảnh". Đây cũng là tinh thần cốt lõi Thép Mỹ VMS theo đuổi trong hành trình phát triển: bền bỉ, kiên định và không ngừng tiến về phía trước.

Quỹ học bổng này cũng là điểm nhấn của hành trình trách nhiệm xã hội của Thép Mỹ VMS, hướng tới lan tỏa các giá trị bền vững. "Khi trách nhiệm cộng đồng trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn góp phần kiến tạo những thế hệ tương lai", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Đại diện Thép Mỹ VMS trao học bổng và quà cho học sinh. Ảnh: Thép Mỹ VMS

Thép Mỹ VMS đầu tư vào giáo dục nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp coi đây là cách "rèn nghị lực" cho thế hệ trẻ, cũng như rèn thép để tạo nên những giá trị vững chắc. Mỗi suất học bổng là minh chứng cho cam kết: "Rèn thép để xây dựng đất nước, rèn nghị lực để xây dựng tương lai".

Trong tương lai, Thép Mỹ VMS đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quỹ, nâng số lượng học bổng trao tặng và mở rộng phạm vi hỗ trợ ra nhiều tỉnh thành hơn. Đây cũng là cách doanh nghiệp tiếp tục hành trình gieo niềm tin, dựng xây nghị lực và đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường phát triển.

Đội ngũ đại diện Thép Mỹ VMS tham gia hành trình tiếp sức cho thế hệ trẻ theo đuổi ước mơ. Ảnh: Thép Mỹ VMS

Đại diện đơn vị khẳng định thêm, phát triển bền vững phải luôn song hành cùng trách nhiệm cộng đồng, nơi mỗi suất học bổng, chương trình vì xã hội đều trở thành minh chứng cho cam kết ấy. Khi Thép Mỹ VMS trao đi niềm tin cho học sinh cũng là lúc doanh nghiệp đặt nền móng cho những công trình lớn hơn, công trình của tri thức, con người và tương lai.

Nhật Lệ