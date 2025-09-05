Thép Miền Nam giới thiệu công nghệ sản xuất xanh tại triển lãm A80

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm thép, giới thiệu chiến lược xanh hóa sản xuất qua giảm khí thải, tái tạo năng lượng và minh bạch carbon đến người dân.

Triển lãm 80 năm Thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel là một trong những doanh nghiệp tham gia sự kiện.

Thép Miền Nam mang đến triển lãm thông điệp "Sản xuất thép có trách nhiệm môi trường, hướng tới nền công nghiệp xanh bền vững". Theo đó, doanh nghiệp giới thiệu hàng loạt sản phẩm nổi bật như: thép cuộn tròn trơn mác CB240-T với đường kính từ D6-D16mm (và thép cuộn dùng cho kéo dây SAE1008); thép thanh tròn trơn với đường kính từ D10-50mm; thép thanh vằn mác; thép góc đều cạnh; phôi thép vuông... đều được sản xuất theo "công nghệ xanh".

Lãnh đạo Bộ Công thương cùng đại diện cơ quan báo chí ngành Công Thương đến thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trưng bày của VNStell. Ảnh: Thép Miền Nam

Theo đó, tại nhà máy sản xuất ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Thép Miền Nam đã vận hành một hệ thống lọc bụi túi vải khổng lồ với hơn 4.140 túi lọc, công suất hút tới 1,56 triệu m3 mỗi giờ, chạy liên tục 24/7. Tất cả dữ liệu khí thải được giám sát trực tuyến và kết nối tức thì về Sở Tài nguyên và Môi trường. Để có hệ thống này, giai đoạn 2017 - 2020, doanh nghiệp chi hơn 42 tỷ đồng.

Ngoài khí thải, bài toán nước thải và chất thải rắn cũng được giải quyết triệt để. Tại bãi phế liệu - khu vực vốn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao, một hệ thống xử lý nước thải công suất 950 m3 mỗi ngày đêm đã được xây dựng. Tất cả dòng chảy được xử lý đạt chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi thải ra môi trường, đồng thời dữ liệu được quan trắc 24/7, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Thép Miền Nam cũng sớm chuyển từ nhiên liệu FO sang khí thiên nhiên, cắt giảm đáng kể phát thải CO2. Hàng loạt giải pháp tiết kiệm điện như thay motor IE2 bằng IE3–IE4, lắp biến tần cho bơm nước, tận dụng phôi nóng... đã giúp đơn vị giảm hàng triệu kWh mỗi năm.

Khách tham quan triển lãm tìm hiểu về Thép Miền Nam. Ảnh: Thép Miền Nam

Theo đại diện doanh nghiệp, để sản xuất thép thực sự "xanh", việc xử lý chất thải, giảm tiêu hao hay áp dụng ISO mới chỉ là những bước đi bề nổi. Cái gốc nằm ở đổi mới tư duy sản xuất, cụ thể là đầu tư nghiên cứu phát triển và kiểm kê phát thải carbon như một phần tất yếu trong quản trị vận hành.

Thép Miền Nam tập trung nguồn lực vào các dự án then chốt như: nâng cấp chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế (BS4449:2005, ASTM A615/A615M-14); tối ưu tiêu hao năng lượng trong luyện - cán; nghiên cứu thiết bị thu hồi nhiệt dư, biến phần nhiệt lãng phí thành năng lượng hữu ích. Doanh nghiệp cũng cải tiến dây chuyền để rút ngắn thời gian luyện - cán, kéo dài tuổi thọ máy móc; đồng thời xây dựng hệ thống đo đếm và kiểm soát phát thải nội bộ, hướng tới minh bạch carbon cho từng lô thép.

Năm 2024, công ty hoàn tất báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm cả Scope 1 (trực tiếp) và Scope 2 (gián tiếp). Điện, khí nén, oxy, nước, khí thải... đều được theo dõi và ghi nhận minh bạch. Đây được xem là bước đi dẫn đầu trong bối cảnh CBAM - cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU, đang dựng lên "hàng rào xanh" ngày càng khắt khe đối với hàng hóa xuất khẩu.

Sản phẩm thép thanh vằn của Thép Miền Nam. Ảnh: Thép Miền Nam

Ông Lê Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel chia sẻ sản xuất thép không chỉ cần đạt chất lượng mà còn phải thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. "Đó là con đường bắt buộc nếu chúng ta muốn tồn tại bền vững trong kỷ nguyên mới", ông khẳng định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xây dựng văn hóa xanh trong nhà máy như: cải tạo cảnh quan sạch - đẹp - thân thiện, đào tạo định kỳ về an toàn môi trường, khuyến khích phong trào sáng kiến kỹ thuật. Năm 2023, 8 sáng kiến của doanh nghiệp được công nhận, trong đó nhiều ý tưởng xuất phát từ chính công nhân trực tiếp sản xuất.

Ngô Minh