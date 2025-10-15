Thép Miền Nam gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Thép Miền Nam không chỉ sản xuất thép cho công trình mà còn xây nhà, dựng cầu, trao học bổng, thể hiện tinh thần sẻ chia trên hành trình phát triển bền vững.

Thép Miền Nam có lịch sử lâu đời, với tiền thân là các nhà máy thép tại miền Nam được thành lập sau năm 1975, nhưng tên gọi Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel ra đời vào năm 2015. Các sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện trong hàng loạt công trình trọng điểm như Sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP HCM, cảng Cái Mép - Thị Vải... Năm 2024, đơn vị được vinh danh "Thương hiệu quốc gia Việt Nam".

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Thép Miền Nam thực hiện hàng loạt chương trình an sinh xã hội ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ xây 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại An Giang; 15 căn nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo an cư tại Bà Rịa - Vũng Tàu; và 5 mái ấm được trao tận tay hộ cận nghèo ở Hà Tĩnh.

"Những ngôi nhà này không chỉ che nắng mưa, mà còn tiếp thêm niềm tin cho những phận đời vươn lên thoát nghèo", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Năm 2021, gần 600 cán bộ, công nhân viên cùng góp tiền xây cầu Rạch Ruộng tại Cà Mau. Ảnh: Thép Miền Nam

Không chỉ dựng nhà, Thép Miền Nam còn dựng cầu. Năm 2020, cầu Phước Lộc ở An Giang hoàn thành với chi phí 642 triệu đồng do công ty tài trợ toàn bộ. Năm 2021, gần 600 cán bộ, công nhân viên cùng góp 329 triệu đồng xây cầu Rạch Ruộng tại Cà Mau. Từ ngày khánh thành, học sinh đến trường an toàn hơn, người dân thuận tiện giao thương. Những cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ chông chênh tại miền Tây.

Song song hoạt động sản xuất - kinh doanh, Thép Miền Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Năm 2019, công ty trao 400 suất học bổng trị giá 550 triệu đồng cho học sinh khó khăn tại Phú Mỹ và Côn Đảo. Một năm sau, 950 suất học bổng tiếp tục được gửi đến học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre. Đến năm 2024, doanh nghiệp dành 150 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) cho học sinh vượt khó tại huyện Côn Đảo, đồng thời ủng hộ 150 triệu đồng vào Quỹ khuyến học địa phương.

Ngày 13/10, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Phú Mỹ, TP HCM. Ảnh: Thép Miền Nam

Công ty còn tích cực chung tay vì cộng đồng. Khi hạn mặn hoành hành ở miền Tây, đơn vị trao tặng 300 bồn chứa nước ngọt dung tích 500 lít cho người dân huyện Thạnh Phú (Bến Tre) - món quà thiết thực và kịp thời trong thời điểm khan hiếm nguồn nước sạch. Tinh thần trách nhiệm ấy cũng được thể hiện rõ trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Theo chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Thép Miền Nam ưu tiên tối đa nguồn oxy y tế để hỗ trợ các bệnh viện miền Tây.

Nhờ các đóng góp kể trên, doanh nghiệp nhận bằng khen từ lãnh đạo chính quyền các địa phương cho những nỗ lực trong công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh.

Đại diện Thép Miền Nam tại Triển lãm A80 vào tháng 9 vừa qua. Ảnh: Thép Miền Nam

Đại diện Thép Miền Nam cho biết trách nhiệm xã hội không phải hoạt động phong trào mà là một phần trong văn hóa của công ty. Nguồn lực dành cho hoạt động này được trích đều đặn từ lợi nhuận hàng năm, phân bổ cho nhiều chương trình thiết thực như: dựng nhà, làm cầu, cấp học bổng, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ y tế và phòng chống dịch.

Tại Triển lãm A80 diễn ra trong tháng 9 vừa qua, Thép Miền Nam tiếp tục kể câu chuyện về một doanh nghiệp gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội, khẳng định triết lý "phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người và vì con người".

Ngô Minh