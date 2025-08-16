Thép mạ Trung Quốc và Hàn Quốc bị áp thuế chống bán phá giá vào Việt Nam

Việt Nam chính thức áp thuế chống bán phá giá cao nhất 37% với một số sản phẩm thép mạ Trung Quốc và gần 16% với sản phẩm từ Hàn Quốc.

Thông tin này nêu tại Quyết định 2310 của Bộ Công Thương về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức với một số sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo đó, mức thuế được áp dụng cao nhất là 37,13% với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc và 15,67% với sản phẩm từ Hàn Quốc.

Trước đó, từ tháng 4, nhà điều hành đã áp thuế tạm thời với thép mạ xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc khoảng 15,67-37,13%. Những nhà sản xuất không thuộc diện áp thuế chính thức lần này, hoặc chịu mức thuế chính thức thấp hơn sẽ được hoàn lại khoản thuế chống bán phá giá đã nộp, nộp thừa trước đó.

Quyết định áp thuế lần này được Bộ Công Thương đưa ra sau quá trình điều tra vụ việc theo yêu cầu của 5 công ty gồm Tập đoàn Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á và China Steel & Nippon Steel Việt Nam.

Bộ Công Thương cho biết cơ quan chức năng đã điều tra tại chỗ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu để xác định mức độ bán phá giá. Họ cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, đánh giá kỹ lưỡng tác động của hàng nhập khẩu bị điều tra với ngành sản xuất trong nước, các doanh nghiệp sản xuất hạ nguồn.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định rằng có tồn tại hành vi bán phá giá, ngành sản xuất trong nước đang chịu thiệt hại đáng kể, đồng thời có mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu với thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước.



Theo đó, Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức. Tuy nhiên, mức thuế này vẫn có thể được rà soát, điều chỉnh khi có hồ sơ yêu cầu của các bên liên quan để đảm bảo áp dụng đúng đối tượng, mức độ và trong khoảng thời gian hợp lý.

Đây là quyết định áp thuế chống bán phá giá thứ 2 với các mặt hàng thép, tính từ đầu năm nay. Trước đó, đầu tháng 7, nhà điều hành cũng áp thuế này với thép cuộn nóng từ Trung Quốc, dựa trên đơn khởi kiện của Tập đoàn Hòa Phát và Formosa.

Trong quá khứ, thuế chống bán phá giá với thép mạ từng được áp dụng từ tháng 9/2016 tới 5/2022.

Theo báo cáo từ MBS Research, việc áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ tháng 4 đã thu hẹp khoảng cách giá giữa thép Trung Quốc và Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội địa gia tăng thị phần. Dự kiến, Tập đoàn Hoa Sen - doanh nghiệp chiếm thị phần số 1 trong mảng tôn mạ - có thể nâng thị phần từ 29% trong 2024 lên 30% vào năm nay. Thị phần của Hoa Sen dự báo tiếp tục tăng thêm 1 điểm % vào 2026, qua đó giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành tôn mạ.

Bên cạnh chính sách thuế, giá tôn mạ được kỳ vọng sẽ phục hồi từ quý III/2025, nhờ vào sự tăng trưởng nhu cầu từ thị trường bất động sản và giải ngân đầu tư công. Đồng thời, áp lực cạnh tranh từ thép giá rẻ Trung Quốc hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa trong thời gian tới.

Phương Dung