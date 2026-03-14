Thép cốt bê tông Việt Nam vào Mỹ chịu thuế chống bán phá giá đến 130%

Thép cốt bê tông nhập từ Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá đến 130%, theo kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ.

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa có kết luận sơ bộ điều tra chống bán phá giá với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, sản phẩm này từ một doanh nghiệp Việt Nam được DOC chọn làm bị đơn bắt buộc và 10 công ty liên kết liên quan chịu thuế chống bán phá giá là 121,97%. Các doanh nghiệp còn lại bị áp 130,77%.

Cả hai mức này đều cao hơn đáng kể thép cốt bê tông của các nước khác cùng bị điều tra, như Bulgaria (52,8%) và Ai Cập (34,2 - 52,73%). Theo Cục Phòng vệ thương mại, mức thuế sơ bộ với thép Việt Nam khá cao. Do đó, doanh nghiệp cần tích cực hợp tác trong quá trình điều tra để giảm mức thuế trong kết luận cuối cùng.

Theo quy trình, sau kết luận sơ bộ, DOC có thể gửi thêm bảng câu hỏi và tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp để xác minh thông tin. Kết luận cuối cùng của vụ việc dự kiến được công bố tháng 7/2026.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ kết luận sơ bộ, phối hợp với luật sư chuẩn bị lập luận phản biện và tài liệu chứng minh. Doanh nghiệp cũng cần theo sát diễn biến vụ việc, hợp tác đầy đủ với DOC và chuẩn bị cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý để kịp thời đề xuất hỗ trợ cần thiết.

Dỹ Tùng