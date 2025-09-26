Thép cán nóng của Việt Nam chịu thuế chống bán phá giá 12,1% vào EU

EU chính thức áp thuế chống bán phá giá 12,1% với một số loại thép cán nóng từ Việt Nam, trừ sản phẩm của Hòa Phát.

Bộ Công Thương cho biết ngày 26/9, Ủy ban châu Âu (EC) công bố áp thuế chống bán phá giá với thép cán nóng của Việt Nam cùng với Ai Cập, Nhật Bản. Họ cũng chấm dứt điều tra với các sản phẩm tương tự từ Ấn Độ.

Theo đó, cơ quan này quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá 12,1% với sản phẩm từ Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và các công ty khác. Riêng các sản phẩm được sản xuất từ các công ty thuộc Tập đoàn Hòa Phát không bị áp thuế này. Các mức này tương tự thuế sơ bộ được EC đưa ra hồi tháng 4.

Các sản phẩm thép cán nóng từ Ai Cập, Nhật Bản chịu mức thuế chống bán phá giá lần lượt 11,7-30%.

Mức thuế này được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá CIF (người bán chịu phí vận chuyển, bảo hiểm hàng tới cảng) tại biên giới EU, chưa gồm thuế hải quan.

Vụ việc điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam và các quốc gia trên được khởi xướng từ ngày 8/8/2024, theo đơn kiện của Hiệp hội Thép châu Âu.

Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá từ 1/4/2023 đến 31/3/2024, trong khi giai đoạn điều tra thiệt hại bắt đầu từ 1/1/2021 đến 31/3/2024. Trước đó, EC xác định ngành sản xuất thép cán nóng của EU đã chịu thiệt hại đáng kể, thể hiện qua việc suy giảm thị phần, giá bán, lợi nhuận, mức đầu tư và việc làm.

Ngoài thép cán nóng, EC cũng vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá với các sản phẩm thép cán nguội có xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/7/2024 đến 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ 2022 đến ngày 30/6/2025. Vụ việc này sẽ kết thúc trong vòng 1 năm, có thể được gia hạn nhưng không quá 14 tháng kể từ ngày ban hành thông báo khởi xướng.

Phương Dung