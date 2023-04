Theo yêu cầu của nạn nhân, tòa xử công khai kẻ hiếp dâm

Đồng NaiTòa chấp nhận đề nghị của cô gái, xử công khai Nguyễn Văn Hai, 35 tuổi, về tội Hiếp dâm để đảm bảo khách quan, răn đe.

Ngày 5/4, Nguyễn Văn Hai bị TAND TP Biên Hòa tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm, buộc bồi thường cho nạn nhân 22 triệu đồng.

Trước đó, toà quyết định xét xử kín, song chị Nguyễn, 29 tuổi (bị hại) 4 lần làm đơn kiến nghị đưa vụ án ra xét xử công khai để đảm bảo khách quan, răn đe. Việc này không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, không ảnh hưởng đến bí mật đời tư của mình.

Hiện trường vụ án hiếp dâm. Ảnh: Thái Hà

Theo cáo trạng, Hai sống chung như vợ chồng với bà Linh (bạn chị Nguyễn) tại khu phố Bình Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa. Do chị Nguyễn thường xuyên qua chơi, Hai nảy sinh ý định đồi bại.

Trưa 25/4/2021, chị Nguyễn đến chơi được một lúc thì bà Linh sang nhà hàng xóm xử lý công việc. Hai từ bếp đi ra, ôm chị Nguyễn từ phía sau, kéo vào trong bếp hãm hại. Nạn nhân la hét, chống cự, bị hắn bóp cổ.

Chị Nguyễn đạp mạnh Hai, bỏ chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Hai đuổi theo đến cổng thì quay lại nhà.

Lúc đầu chị Nguyễn không tố giác Hai, do nể tình bà Linh đã xin lỗi, năn nỉ. Tuy nhiên, chị thường xuyên bị hắn đe doạ, hù đốt nhà... phải báo công an can thiệp. Ngày 23/12/2022, Công an TP Biên Hòa khởi tố Hai về tội Hiếp dâm. Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay hắn thừa nhận hành vi.

Luật sư bảo vệ chị Nguyễn cho biết thân chủ sẽ kháng cáo vì cho rằng mức án vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Phước Tuấn

* Tên nạn nhân đã thay đổi