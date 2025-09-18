Lần đầu đến Trung Quốc, TikToker Khaby Lame, người nổi tiếng với các video không lời, nói "nihao", thử những món khó ăn, góp phần quảng bá hình ảnh của quốc gia tỷ dân.

Serigne Khabane Lame, 25 tuổi, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh Trung Quốc từ ngày 9/9, đến nhiều thành phố như Bắc Kinh, Thiên Tân, Nam Kinh, Trùng Khánh và Thượng Hải. Lame nổi tiếng với các video ngắn hàng triệu lượt xem không cần thoại, chỉ dùng biểu cảm gương mặt và cái nhún vai đặc trưng để chế giễu những mẹo vặt cồng kềnh và ngớ ngẩn.

Khaby Lame giao lưu cùng người dân Thiên Tân. Ảnh: China Minutes

Nam TikToker cho biết rất thích chuyến đi và còn tập nói câu "nihao China" để giao lưu với dân địa phương. Điều này khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi đây là lần hiếm hoi họ nghe "người đàn ông ít nói" cất tiếng. Lame cũng lập tài khoản Weibo với tên "Speechless Brother Khaby Lame", hiện thu hút hơn ba triệu người theo dõi.

Tại Bắc Kinh, chủ nhân kênh TikTok với hơn 160 triệu lượt theo dõi mặc thử long bào trong Cố Cung và chụp ảnh kỷ niệm với bộ trang phục Trung Sơn trước bức tường đỏ. Anh cũng ghé chợ đồ cổ Panjiayuan, mua một chiếc quạt gấp có chữ thư pháp "Xin chào Trung Quốc". Khaby còn bắt gặp một người đang dắt chó robot đi dạo và hào hứng xin thử trải nghiệm. TikToker giao tiếp với người dân địa phương qua máy dịch AI suốt chuyến đi.

Theo chân Tiktoker hot nhất thế giới chu du Trung Quốc Nam TikToker tham quan chợ đồ cổ Panjiayuan. Video: China Daily/Weibo

Ngày tiếp theo đến thành phố cảng Thiên Tân, nam du khách Italia gốc Senegal diện áo phông in chữ "China old iron" (tiếng lóng vùng Đông Bắc, nghĩa là "người bạn thân thiết của Trung Quốc"). Khi được hỏi liệu anh có người bạn thân nào ở Trung Quốc không, Lame nói tất cả mọi người đều là bạn thân của anh, khiến đám đông reo hò phấn khích.

Anh trải nghiệm một số hoạt động văn hóa địa phương tại thành phố như biểu diễn "Kuai ban" (một loại hình nghệ thuật kể chuyện truyền thống của Trung Quốc) hay nhạc cụ gõ trong các màn kể chuyện dân gian, tự tay làm bánh crepe truyền thống jianbing guozi, và đội tóc giả phồng cứng theo phong cách phụ nữ trung niên ở Thiên Tân.

Nam khách trẻ còn giao lưu đá bóng với tuyển thủ của tỉnh Giang Tô, tham quan vườn thú Hồng Sơn, hóa thân nhân vật chính trong game "Black Myth: Wukong", học một số câu tiếng địa phương từ diễn viên lồng tiếng Trương Gia Minh trong phim Na Tra và trải nghiệm trang trí quạt sơn mài truyền thống. Lame ấn tượng với các sản phẩm nghệ thuật thủ công ở Nam Kinh và cho biết những kỹ nghệ "giống như phép thuật".

Thử món rễ rau diếp cá - đặc sản Trùng Khánh với mùi vị nồng kén khách, TikToker hơi gượng khi cho món vào miệng, nhưng sau đó vẫn giữ thể diện và nhận xét món "không tệ". Khaby Lame cũng học cách xào gia vị lẩu cay đến nỗi chảy nước mắt.

Thượng Hải thu hút nam TikToker nhờ sự giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại. "Các thành phố hiện đại thường phá bỏ những công trình cũ để xây tòa nhà chọc trời, nhưng Thượng Hải vẫn giữ được nét xưa cũ, vừa quyến rũ vừa mang dáng vẻ trung tâm tài chính hiện đại của cả nước", Lame nói, cho biết phong cách người dân cũng rất sành điệu, trông ai cũng như đang làm việc cho tạp chí Vogue.

Chuyến đi của Khaby Lame hay các influencer trẻ toàn cầu phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Trung Quốc, đồng thời góp phần thu hút khách quốc tế đến đất nước tỷ dân. Theo Kuaishou, nền tảng chia sẻ video ngắn lớn thứ hai Trung Quốc, nam TikToker sẽ tiếp tục đến Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào 17/9.

Báo cáo du lịch quốc tế 2024-2025 của Học viện Du lịch Trung Quốc cho thấy năm 2024 có 131,9 triệu lượt khách quốc tế đến Trung Quốc, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 26,94 triệu lượt khách nước ngoài (tăng 96%) nhờ chính sách miễn visa áp dụng cho 63 quốc gia.

Theo chân Tiktoker hot nhất thế giới chu du Trung Quốc Lame trang trí quạt sơn mài, nấu lẩu cay, làm bánh crepe. Video: Xingye Zhuiguang, Ye Jianxun/Weibo

Mạng xã hội trở thành công cụ chủ chốt thúc đẩy ngành du lịch. Khi lượng lớn khách quốc tế đổ đến Trung Quốc, các nền tảng như YouTube và TikTok biến trải nghiệm cá nhân thành những câu chuyện được lan tỏa toàn cầu.

Tương tự, chuyến đi của YouTuber người Mỹ Darren Jason Watkins Jr. hồi tháng 3 năm nay cũng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Chủ kênh "IShowSpeed" với hơn 44 triệu người theo dõi đã phát trực tiếp hành trình từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh đến Thâm Quyến. Buổi livestream mở đầu tại Thượng Hải đã thu hút 5,6 triệu lượt xem.

Khaby Lame cho biết rất háo hức làm vlog về du lịch Trung Quốc, dùng trải nghiệm cá nhân để quảng bá hình ảnh và con người, đồng thời giúp đất nước tỷ dân gần gũi hơn với các quốc gia khác như những người bạn.

"Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn ở Trung Quốc và muốn truyền tải điều đó đến mọi người", Lame nói, cho biết mong muốn tiếp tục xây dựng những cây cầu hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới.

Hà Phương (Theo China Daily, SCMP, Global Times)