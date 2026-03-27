Theo chân thợ rừng gác kèo dẫn dụ ong mật làm tổ

Người dân dựng kèo để dẫn dụ ong mật đến làm tổ bằng cây tràm, cau, hoặc bình bát trong đó tràm được ưa chuộng nhất vì lâu mục. Mỗi kèo gồm cây nống, cây nạng và thanh kèo gác bên trên - hình thức được người dân địa phương đúc kết từ tập tính ong rừng và gọi nôm na là nghề ăn ong.

Theo những người thợ lâu năm, kèo ong thường đặt ở nơi có nhiều hoa tràm, thoáng nắng và đón gió. Hướng đặt kèo cũng phải tính theo ánh mặt trời và mùa trong năm để ong dễ tìm đến.