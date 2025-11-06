Theo chân khách Việt săn khoảnh khắc thu vàng nước Nga

Đỗ An Ninh, giáo viên tiếng Hàn sống tại Hà Nội, cùng bạn đồng hành chọn tháng 10 để thực hiện chuyến đi 19 ngày khám phá nước Nga, ngắm trọn mùa thu nổi tiếng của xứ sở bạch dương. Mặc dù đến Nga lần đầu, cả hai tự lên kế hoạch và lịch trình di chuyển mà không qua các dịch vụ tour.

"Chuyến đi được ấp ủ từ lâu sau nhiều lần trì hoãn", Ninh nói và cho biết anh cùng bạn đã thuê xe tự lái khám phá các thành phố thuộc "Vành đai vàng" quanh Moscow như Sergiev Posad, Rostov Velikiy, Suzdal và thị trấn Plyos bên dòng sông Volga (ảnh). Vành đai Vàng là tên gọi của cụm thành phố cổ nằm quanh Moscow, được xem là cái nôi của văn hóa và tôn giáo Nga, nổi tiếng với những nhà thờ mái vòm hành tỏi, tu viện cổ, pháo đài và kiến trúc gỗ truyền thống được bảo tồn gần như nguyên vẹn.