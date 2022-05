Thêm sản phẩm du lịch mới tại Đà Nẵng phục vụ khách dịp hè

Làm mới, ra mắt thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ dự kiến giúp tăng lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp hè, tiếp đà phục hồi sau dịch.

Lượng khách gia tăng khi mở cửa du lịch

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Đà Nẵng đã đón hơn 254.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ghi nhận tại các điểm du lịch, những ngày cuối tuần sau lễ, lượng khách đến vẫn tăng đều đặn.

Số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng cũng cho thấy doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4 ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 31,2% so với tháng trước và tăng 1,9% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng đạt khoảng hơn 4.500 tỷ đồng, bằng 81,8% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch trong tháng 4 đạt hơn 138 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng trước, tăng 60,5% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực này đạt 250 tỷ đồng, bằng 77,5% so với cùng kỳ.

Du khách xem show diễn tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Group

Trước những tín hiệu phục hồi của du lịch Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết, ngay khi được phép mở cửa du lịch, thành phố đã ban hành kế hoạch khôi phục và phát triển ngành kinh tế này. Trong đó, Đà Nẵng đã đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh an toàn cho điểm đến, đồng thời ban hành kế hoạch xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Thành phố đã tổ chức đón các chuyến bay đầu tiên, triển khai phố đêm Mỹ An, phố đi bộ An Thượng, khai trương tuyến tàu biển Đà Nẵng đi Lý Sơn...

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong việc khôi phục và phát triển du lịch. "Hầu hết các điểm du lịch đã đưa vào khai thác. Đơn cử như Sun World Ba Na Hills giúp khách đến Bà Nà tăng hơn 100%, khẳng định sức hút của Bà Nà Hills nói riêng và Đà Nẵng nói chung đối với du lịch trong nước và quốc tế", ông Bình chia sẻ.

Đầu tư làm mới sản phẩm du lịch

Để du lịch Đà Nẵng trở lại nhộn nhịp, thành phố đang thúc đẩy xây dựng các sản phẩm du lịch mới và làm mới các sản phẩm du lịch đã có. Điển hình như việc làm mới các hoạt động của mùa du lịch biển để tăng trải nghiệm cho du khách, tạo thêm điểm vui chơi giải trí về đêm như phố du lịch An Thượng và bãi biển đêm Mỹ An.

Du khách tham quan tại Công viên châu Á. Ảnh: Sun Group

Cùng nỗ lực của thành phố, các doanh nghiệp cũng đầu tư hơn nhằm đa dạng hóa cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch của mình. Đơn cử như việc Sun World Ba Na Hills của Sun Group ra mắt Cổng Thời Gian, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Thần Mặt trời, Lễ hội ẩm thực và bia B'estival 2022, show diễn chủ đề "The battle of the Moon Kingdom"... Nhiều hạng mục mới tại Bà Nà Hills cũng đang được tập đoàn này triển khai để làm mới trải nghiệm của du khách khi đến Đà Nẵng.

Thác Thần Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Group

Thực tế, những con số đề cập ở trên mới chỉ là khởi đầu cho sự phục hồi của Đà Nẵng. Trước đó, số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy cao điểm du lịch năm 2019, thành phố đón khoảng 8,6 triệu lượt khách, với khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Để trở lại thời kỳ phát triển như trước Covid-19, ngành du lịch được dự báo còn nhiều việc phải làm.

Thành phố dự kiến sẽ phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp như Tập đoàn Sun Group, tổ chức thêm nhiều sự kiện và xây dựng các sản phẩm mới như: chuỗi sự kiện Carnival đường phố SunFest vào các đêm cuối tuần; Đại nhạc hội "Take me to the sun" quy tụ nhiều ca sỹ nổi tiếng; Lễ hội EDM với sự tham dự của những DJ nổi tiếng thế giới...

Theo Sun World Ba Na Hills, đơn vị cũng sẽ từng bước đưa vào hoạt động các hạng mục công trình và show diễn mới như Quảng trường Nhật thực, show Bông hồng vàng, show Piano bay...

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết dự kiến từ nay đến tháng 10/2022 sẽ có thêm 7 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Malaysia... và một đường bay quốc tế mới từ Ấn Độ đến Đà Nẵng. Ngoài đường hàng không, khách đến Đà Nẵng bằng đường bộ, đường thủy dự kiến cũng tăng vào hè năm nay.

"Sự quyết tâm của Thành phố Đà Nẵng cùng sự đồng hành của doanh nghiệp đã và đang tạo ra động lực để thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch, đưa địa phương trở lại vị thế vốn có, là một cực tăng trưởng của du lịch trong nước và khu vực", ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định.

Hoài Phương