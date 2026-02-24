Thêm 'ông lớn' tham gia thị trường bạc miếng

Sát ngày vía Thần Tài, DOJI đưa ra thị trường sản phẩm bạc ép vỉ, gia nhập nhóm doanh nghiệp lớn kinh doanh bạc miếng.

Ngày 24/2, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI lần đầu tung ra thị trường sản phẩm bạc đầu tư của hãng, gồm loại bạc 1 và 5 lượng. Các sản phẩm này được hãng phân phối tại các điểm giao dịch tại Hà Nội và TP HCM, dự kiến mở rộng ra Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố lớn khác thời gian tới. Khách hàng có thể mua trực tiếp bạc của hãng tại hệ thống cửa hàng, hoặc ứng dụng eGold.

Như vậy, DOJI là thương hiệu lớn thứ 4 tham gia cung ứng sản phẩm bạc đầu tư trong nước, bên cạnh Phú Quý, Sacombank - SBJ và Ancarat.

Đại diện DOJI cho rằng nhu cầu mua bạc vật chất để tích trữ tài sản của người dân tăng nhanh, nhưng thị trường thiếu các sản phẩm chuẩn hóa về trọng lượng, chất lượng. Sự tham gia của doanh nghiệp lớn với hệ thống phân phối rộng, niêm yết minh bạch là yếu tố hỗ trợ thị trường phát triển chuyên nghiệp hơn.

Sản phẩm bạc đầu tư của DOJI được đưa ra thị trường, ngày 24/2. Ảnh: DOJI

Dòng sản phẩm bạc đầu tư trong nước nổi lên gần đây trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm kênh sinh lời mới, giá vàng tăng cao và rất khó tiếp cận. Tuy vậy, lực của nhà đầu tư vượt quá năng lực sản xuất của các hãng, do đó, người mua bạc hiện phải chờ 3-6 tháng mới nhận được hàng sau khi đặt cọc.

Các chuyên gia lưu ý, bạc luôn có tính chất biến động mạnh, gồm lên và xuống nhanh hơn so với giá vàng. Đây không phải là lựa chọn phù hợp cho người không chuyên lướt sóng hoặc vay mượn tiền để đầu tư.

Sau dịp Tết Nguyên đán, giá bạc trong nước hiện giao dịch tại 3,3-3,4 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 88 - 90 triệu một kg. Mức này thấp hơn 25% so với kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 1.

Dự báo về xu hướng giá bạc, bộ phận nghiên cứu chiến lược Ngân hàng JP Morgan cho rằng bạc có thể xác lập mặt bằng giá mới cao hơn so với giai đoạn trước. Theo kịch bản cơ sở, giá bạc trung bình năm nay được dự báo quanh 81 USD một ounce.

Trong khi đó, Ngân hàng Citigroup (Citi) đưa ra dự báo lạc quan hơn trong ngắn hạn. Hồi cuối tháng 1, nhà băng này ước tính giá bạc có thể lên 150 USD mỗi ounce trong 3 tháng, nhờ các yếu tố kỹ thuật và diễn biến cung - cầu trên thị trường kim loại quý. Citi cho rằng bạc vẫn có dư địa tăng giá trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở nhóm tài sản phòng vệ.

Quỳnh Trang