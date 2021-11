Thêm nhiều nơi dừng học trực tiếp do có ổ dịch mới

Hà Giang, Cà Mau đóng cửa trường học toàn tỉnh; một số huyện, thành ở Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Trị chuyển sang học online từ tháng 11.

Từ 3/11, học sinh toàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang dừng đến trường để phòng chống dịch. Cấp tiểu học, trung học được dạy online còn trẻ mầm non được nghỉ. Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện vẫn học trực tiếp song phải bảo đảm quản lý chặt chẽ giáo viên, học sinh.

Hai hôm trước đó, các trường ở huyện Việt Yên cũng đóng cửa, chuyển hình thức học tập do số ca nhiễm trong cộng đồng và khu công nghiệp tăng, người tiếp xúc gần với ca bệnh xuất hiện ở nhiều xã, thị trấn.

Toàn tỉnh Cà Mau đang có dịch ở cấp 2 (nguy cơ trung bình). Nhưng số ca mắc Covid-19 ở địa phương này có xu hướng tăng mạnh. Ngày 2/11, tỉnh ghi nhận 142 ca, trong đó 102 ca cộng đồng, cao nhất kể từ đầu 2021. Vì vậy, sau một tuần cho học sinh 18 trường ở huyện Đầm Dơi và Thới Bình đến trường, hôm qua Sở thống nhất tạm dừng dạy và học trực tiếp ở khu vực này.

Đây là lần thứ hai trong năm học, ngành giáo dục tỉnh phải đóng cửa toàn bộ các trường. Trước đó, 4 trường trên địa bàn được dạy trực tiếp thí điểm nhưng về sau cũng phải tạm dừng.

Ngày 1/11, Chủ tịch UBND Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho nghỉ học với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hà Giang và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ, 100% học sinh nghỉ học nhưng ở tại trường. Thời gian nghỉ từ 1/11 đến hết 13/11.

Lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh học sinh trên địa bàn thành phố Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang

Khi phát hiện có ca nhiễm trong cộng đồng vào tối 25/10 tại phường Ngọc Hà (TP Hà Giang), TP Hà Giang và huyện Vị Xuyên đã cho học sinh nghỉ học trực tiếp từ 27/10.

Tính đến hết 2/11, toàn tỉnh ghi nhận 387 ca nhiễm, riêng hôm qua là 70 ca cộng đồng. Các F0 xuất hiện ở nhiều địa phương như TP Hà Giang, huyện Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên.

Tại Thái Nguyên, ngay khi phát hiện hai ca dương tính vào 0h ngày 2/11, thành phố đã cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Các đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp được yêu cầu quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên ở nội trú và ngoại trú, hạn chế tối đa tiếp xúc, di chuyển.

Liên quan đến các ca dương tính, thành phố xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh trường THPT Chu Văn An, THCS Tích Lương, Phú Xá, Độc Lập và Tiểu học Độc Lập.

Tương tự, tại Quảng Trị, trường học ở thành phố Đông Hà cũng phải chuyển sang học trực tuyến và dạy qua truyền hình từ tháng 11 do có nhiều giáo viên, học sinh là F0, F1, F2. Các trường mầm non, cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật được nghỉ học, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ học sinh học tập, vui chơi tại nhà.

Có 6 học sinh mắc bệnh do lây từ người nhà, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho các trường ở 3 phường Nhơn Hưng, Đập Đá và Nhơn Thành dừng học trực tiếp từ 2/11 đến 8/11. Một số trường ở huyện Tuy Phước, An Lão cũng phải đóng cửa vì có giáo viên, học sinh liên quan ca mắc.

Nhiều trường học huyện Quế Võ, TP Bắc Ninh của tỉnh Bắc Ninh chuyển sang dạy trực tuyến từ tháng 11 sau khi ghi nhận nhiều ca mắc liên tiếp trong những ngày qua.

Nhiều nơi ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc hay Quảng Nam đã phải đóng cửa trường học trước đó do Covid-19 bùng phát trở lại.

Dù có nhiều ổ dịch mới, Hà Nội mới đây quyết định cho học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị ngoại thành đi học trực tiếp từ 8/11. Đây sẽ là lần đầu tiên học sinh Hà Nội được trở lại trường kể từ tháng 5.

Thành phố yêu cầu các trường tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú, dạy một buổi trong ngày đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Hà Nội khuyến khích những trường đông học sinh kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến, bố trí lịch học phù hợp để đảm bảo giãn cách.

Theo thống kê đến cuối tháng 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn hơn 20 tỉnh, thành vẫn cho học trực tuyến hoàn toàn, chủ yếu ở phía Nam. Dù tất cả tỉnh, thành trên cả nước được đánh giá thuộc cấp 1 và 2 về mức độ dịch, đủ điều kiện mở cửa trường học, nhiều nơi vẫn rất dè dặt do có những ổ dịch mới, cơ sở vật chất đang được trưng dụng làm khu cách ly, học sinh chưa được tiêm vaccine...

Dương Tâm