Hà TĩnhTrong lúc tắm biển Thiên Cầm và Xuân Hải, 5 người dân và du khách bị cuốn ra xa hơn 100 m, được lực lượng chức năng cứu hộ.

Gần 19h ngày 14/6, 4 du khách rủ nhau xuống tắm biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Ảnh hưởng của bão Wutip, biển động, sóng mạnh, gió lớn. 4 người sau đó bị sóng cuốn ra xa hàng trăm mét, không thể bơi vào bờ, có dấu hiệu kiệt sức.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm cùng một số hộ dân kinh doanh ẩm thực gần đó đã dùng thuyền và canô tiếp cận. Sau 5-7 phút, họ cứu thành công 4 nạn nhân, đưa vào bờ an toàn.

Thêm nhiều người gặp nạn khi tắm biển Lực lượng chức năng cứu hộ 5 nạn nhân gặp nạn khi tắm biển Thiên Cầm và Xuân Hải. Video: Hùng Lê

Trước đó khoảng 17h cùng ngày, nam sinh 13 tuổi trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, trong lúc tắm biển Xuân Hải ở thị trấn Lộc Hà, đã bị nước cuốn ra xa hơn 100 m, không thể bơi trở lại bờ, chới với kêu cứu. Nhiều người dân và du khách bơi ra ứng cứu nhưng do sóng lớn, nước cuộn liên hồi không thể tiếp cận.

Đại úy Hoàng Văn Bé, Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà, cùng một số người dân trong lúc đi tắm biển đã mang theo phao bơi xuống biển tiếp cận, sau vài phút đưa được nạn nhân vào bờ.

Bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên dài gần 4 km, bờ cát phẳng, nước xanh, sóng nhẹ, là một trong những bãi tắm đẹp nhất Bắc Trung Bộ, cao điểm mỗi ngày đón hơn 10.000 khách. Xuân Hải cũng là bãi biển nổi tiếng của Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của bão Wutip, ba hôm nay vùng biển Hà Tĩnh và Nghệ An có sóng to, gió lớn. Rạng sáng 14/6, hơn 20 người trong lúc tắm tại nhiều vị trí dọc biển Cửa Lò, TP Vinh, Nghệ An, bị hút vào vùng nước sâu, chới với kêu cứu.

Hơn 40 cán bộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh phối hợp cùng nhiều người dân dùng canô và bơi ra biển tiếp cận. Trong vài phút, họ đã cứu hơn 20 người, đưa vào bờ an toàn.

Đức Hùng