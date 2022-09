Thêm nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu Nam Sài Gòn

TP HCM - Dự án Phu My Hung The Horizon có vị trí đắc địa gần khu Hồ Bán Nguyệt, đáp ứng nhu cầu bất động sản hạng sang của giới thượng lưu.

Theo kết quả trong báo cáo The report 2022: Luxury Market Insights của Coldwell Banker Global Luxury, số cá nhân trên thế giới sở hữu tài sản ròng trên 5 triệu USD đã tăng 19,8% từ năm 2020 đến năm 2021.Tầng lớp người giàu có trên thế giới đang gia tăng một cách nhanh chóng và điều này sẽ góp phần giúp thị trường bất động sản hạng sang phát triển lên một tầm cao mới. Theo đó, những bất động sản xa xỉ không chỉ là một tài sản thể hiện cho phong cách sống hay thể hiện đẳng cấp, mà còn được xem là một tài sản tài chính có khả năng sinh lời tốt cho giới thượng lưu.

Tại Việt Nam, những bất động sản hạng sang thường tọa lạc tại các trung tâm thành phố hay khu đô thị lớn. Đây là những khu vực có kết nối giao thông thuận tiện, hệ tiện ích sống cao cấp, đa dạng nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố cảnh quan thiên nhiên trong lành cho sức khỏe và tinh thần của cư dân.

Phối cảnh dự án Phu My Hung The Horizon ngay khu Hồ Bán Nguyệt tại trung tâm khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Nắm bắt được những điều đó, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã phát triển và cho ra mắt dự án Phu My Hung The Horizon tọa lạc ngay tại trung tâm phân khu The Crescent, chỉ cách hồ Bán Nguyệt vài bước chân - nơi được xem là trái tim của khu trung tâm hành chính, thương mại (CBD) hiện đại nhất phía Nam TP HCM.

Đây là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên của Phú Mỹ Hưng, được xây dựng trên lô đất hơn 5.800 m2 ngay khu Hồ Bán Nguyệt. Phu My Hung The Horizon có số lượng giới hạn gồm 166 căn hộ và 10 cửa hàng bố trí trong hai tòa tháp A (24 tầng), B (9 tầng), với mật độ xây dựng 49,6% và hệ số sử dụng đất chỉ 5,33.

Khách hàng và chuyên viên tư vấn tại nhà mẫu Phu My Hung The Horizon. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, quỹ đất phát triển nhà ở trung tâm thành phố không còn nhiều. Trong đó, các dự án vừa có vị trí đắc địa ngay trung tâm, vừa sát bên sông hồ, công viên và sở hữu tầm nhìn đắt giá lại càng ít. Do đó, việc sở hữu vị trí đắt giá ngay vùng lõi Phú Mỹ Hưng trong bối cảnh quỹ đất của khu đô thị này ngày càng khan hiếm, cùng với số lượng sản phẩm hữu hạn sẽ giúp Phu My Hung The Horizon có nhiều động lực và biên độ tăng trưởng rất lớn ở thị trường thứ cấp trong tương lai.

"Chúng tôi trân trọng dành tặng những giá trị đặc biệt của dự án đến những chủ nhân tương lai. Đây là những người sẽ sở hữu công trình khởi đầu trong số rất ít các dự án sang, siêu sang tọa lạc tại khu vực lõi trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng", đại diện Phú Mỹ Hưng nhấn mạnh.

Dự án Phu My Hung The Horizon và cảnh quan khu Hồ Bán Nguyệt. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Bên cạnh đó, thương hiệu Phú Mỹ Hưng cũng được xem là một bảo chứng uy tín về chất lượng, tiến độ cho giới đầu tư bất động sản suốt nhiều năm qua. Trong sự kiện ra mắt dự án vào cuối tháng 8, nhiều khách hàng đã bày tỏ sự đánh giá cao cho những dự án được Phú Mỹ Hưng đầu tư phát triển nói chung và Phu My Hung The Horizon nói riêng.

"Tôi luôn xem xét về tên tuổi của chủ đầu tư trước khi quyết định và Phú Mỹ Hưng là một thương hiệu rất uy tín. Từ nội thất căn hộ cho tới chất lượng xây dựng đều rất được chăm chút", nữ doanh nhân Thu Thủy (59 tuổi), chia sẻ tại sự kiện ra mắt dự án.

Khách hàng tại sự kiện ra mắt dự án Phu My Hung The Horizon. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Phu My Hung The Horizon được công bố ra thị trường và mở bán khi tiến độ công trình đã hoàn tất hơn 71%. Đại diện Phú Mỹ Hưng cho rằng đây là ưu điểm giúp khách hàng có thể trực tiếp thẩm định, so sánh và tìm hiểu chi tiết về dự án một cách chân thực. Theo dự kiến, Phu My Hung The Horizon sẽ hoàn tất xây dựng và bàn giao trong quý IV/2023 với tiêu chuẩn bàn giao nâng cao hơn so với các dự án khác như lắp sẵn hệ tủ bếp, hệ thống máy lạnh...

Tường An