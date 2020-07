Thêm người bị bắt vì liên quan Tuấn 'Khỉ'

TP HCMSau nhiều tháng trốn truy nã, Trần Quốc Đạt - người được đàn em của Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") giao giữ hộ nhiều súng đã bị bắt.

Trần Quốc Đạt, còn gọi là "Bi", 21 tuổi quê (Quảng Ngãi) trước đó bị Công an TP HCM truy nã về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hồi đầu tháng 5, Công an TP HCM chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 19 bị can gồm cả Đạt trong vụ án Tuấn "Khỉ" bắn chết 5 người, bị thương 2 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi. Tuy nhiên, lúc này Đạt đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách hành vi phạm tội ra, xử lý sau.

Mới đây, VKS trả hồ sơ, đề nghị Công an TP HCM làm rõ hành vi của các bị can liên quan đến việc tàng trữ một số khẩu súng, đạn Tuấn sử dụng khi gây án; đồng thời nhập hành vi của Đạt vào giải quyết cùng vụ án vì anh ta đã bị bắt.

Tuấn "Khỉ" (trái) và em họ Lê Quốc Minh.

Theo điều tra, trưa 29/1 - Mùng 5 Tết Nguyên đán, Tuấn cùng em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà, cách trung tâm Sài Gòn gần 30 km. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn chửi bới, bỏ đi, một lúc sau quay lại dùng AK bắn nhiều phát vào nhóm người khiến 4 nạn nhân gục chết, một người bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe SH và 800 triệu đồng ở sới bạc, trốn khỏi hiện trường. Số tiền này được Tuấn đưa cho bạn thân Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm"). Tiếp tục bỏ trốn, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH. Đêm đó, hắn cướp xe máy khác của người đàn ông trên Tỉnh lộ 15, bắn chết nạn nhân.

Kết quả điều tra xác định, nguồn gốc súng đạn Tuấn sử dụng khi gây án là do Phạm Thanh Tâm cung cấp.

Tâm khai, giữa năm 2018 anh ta qua Campuchia đánh bài, sau đó mua khẩu K59 cùng nhiều viên đạn với giá 8,5 triệu đồng, mang về cho Đạt cất giấu. Đến đầu năm 2019, anh ta tiếp tục sang Campuchia đánh bài, mua một khẩu súng AK báng xếp, một túi đạn khoảng 100 viên (giá 20 triệu đồng) và khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn (giá 7 triệu đồng). Khoảng tháng 4/2019, Tâm nhặt được hai quả lựu đạn tại Campuchia.

Sau khi mang vũ khí về nước, Tâm cho Tuấn "Khỉ" khẩu AK báng xếp và túi đạn. Khẩu súng K54 kèm đạn và hai quả lựu đạn giao cho Nguyễn Chánh Pháp (đồng phạm của Tuấn) cất giữ. Bốn tháng sau, khi Tâm đang ở Phú Quốc thì Pháp gọi trả súng đạn nên kêu người này đem qua cho Đạt giữ hộ.

Khi về TP HCM, Tâm nhận lại vũ khí rồi đưa cho Nguyễn Phước Linh (bị can trong vụ án) cất giữ. Sợ công an khám xét nhà phát hiện, người này đưa cho đồng bọn khác giấu. Các bị can lần lượt chuyền nhau súng đạn rồi vứt xuống ao ở xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi. Quá trình truy bắt những người liên quan vụ án, công an thu giữ được những tang vật này.

Tuấn "Khỉ" cầm đầu vụ án, song đã bị tiêu diệt sau nửa tháng lẩn trốn sự truy lùng gắt gao. Công an TP HCM quyết định đình chỉ điều tra về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 18 bị can khác bị truy tố về các tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

