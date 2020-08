Thêm người bị bắt trong vụ chủ quán ép khách quỳ xin lỗi

Bắc NinhLăng Văn Vân, 27 tuổi, nhân viên quán Nhắng nướng Hiền Thiện, bị khởi tố với cáo buộc cùng chủ quán bắt nữ khách quỳ xin lỗi.

Quyết định khởi tố, tạm giam Vân về tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật hình sự 2015, được Công an thành phố Bắc Ninh ra ngày 21/8.

Trước đó hai ngày, chủ quán Nguyễn Văn Thiện, 47 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc chủ mưu vụ làm nhục. Vân là đồng phạm.

Theo nhà chức trách, Vân được Thiện giao viết một bản tường trình có nội dung đã chị Hiền nói xấu, hạ uy tín kinh doanh của quán, bắt chị ký. Trong quá trình bắt nữ khách này quỳ xin lỗi, Vân hỗ trợ ông chủ quay video.

Chị Hiền bị bắt quỳ xin lỗi. Ảnh: Cắt từ video.

Chị Hiền, 27 tuổi, cho VnExpress biết, khoảng 21h ngày 17/8, chị cùng hai người bạn đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện, có gọi một đĩa lòng lợn non. Chị thấy trong miếng lòng có giun sán nên phản ánh với nhân viên. Được quán đề nghị đổi cho món ăn khác song chị Hiền cùng bạn quyết định ra về và thanh toán hóa đơn hơn 500.000 đồng.

"Tôi thấy mất vệ sinh an toàn thực phẩm nên khi ra khỏi quán đã đăng thông tin lên Facebook nhằm cảnh báo mọi người. Tôi không có ý dìm quán ăn này hay có mục đích xấu gì khác", chị Hiền nói.

Cùng ngày, Hiền nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên quán nướng Hiền Thiện với nội dung đe doạ, yêu cầu gỡ bài viết. Không muốn gặp rắc rối, chị đã làm theo.

Khoảng 17h30 ngày 18/8, nhiều người đi ôtô đến tận cửa hàng của chị ở huyện Quế Võ tìm gặp nhưng lúc này chị không có mặt ở đây. 20h30 cùng ngày, Hiền nhận được tin nhắn có nội dung: "Gan mày hơi to đấy, bố là chủ quán nhắng nướng đây, mày sẽ biết" và sau đó là hàng chục cuộc điện thoại từ số máy lạ.

Lo sợ, 23h cùng ngày, chị Hiền rủ bạn cùng đi đến quán nói chuyện. Hiền kể vừa tới nơi đã một phụ nữ xông ra tát, nói: "Tao tìm mày từ chiều".

Người phụ nữ 27 tuổi sau đó bị đám đông trong quán đe doạ và bắt quỳ xin lỗi. Chị Hiền bị người của quán bắt ký vào một tờ giấy viết sẵn có nội dung "đã chủ mưu nói xấu quán, nhằm hạ uy tín kinh doanh".

"Khi người bạn đi cùng van xin, can ngăn, ông Thiện lớn giọng quát và rút dép đánh vào má tôi. Do hoảng sợ, tôi lên cơn co giật, cắn chặt lưỡi nên được bạn đưa vào Bệnh viên Đa khoa Kinh Bắc cơ sở 2 cấp cứu", chị Hiền kể.

Chị Hiền nói không muốn sự việc bị đẩy ra quá xa như này. Chị lo cho sự an toàn và bản thân và gia đình, nên "sẵn sàng xin giảm nhẹ cho chủ quán".

Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Quán Nhắng nướng Hằng Thiện có hai cơ sở, hoạt động ở thành phố Bắc Ninh hơn 10 năm. Địa điểm xảy ra vụ án là cơ sở nằm ở mặt đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, hơn 100 m2. Vợ chồng ông Thiện trực tiếp điều hành hoạt động của cơ sở này với hơn 10 nhân viên phục vụ.

Ông Thiện chưa có tiền án, tiền sự.

Phạm Dự