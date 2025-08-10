Thêm nghi phạm bị bắt vì liên quan 'thi thể phụ nữ trong valy'

TP HCMCơ quan điều tra xác định, ngoài Võ Bá Thành, 32 tuổi, là nghi phạm sát hại cô gái, phi tang thi thể trong valy, còn có thêm đồng phạm.

Ngày 10/8, Thành và La Ngân Túc bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Trong đó, Túc bị cho là có vai trò đồng phạm, song cơ quan điều tra chưa công bố hành vi cụ thể của bị can.

Cảnh sát phong tỏa, lấy lời khai nhiều người trong hẻm khi valy có thi thể nạn nhân bị phát hiện, ngày 25/7. Ảnh: Nhật Vy

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Thành sống một mình tại nhà trong con hẻm nhỏ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Anh ta quen biết và có tình cảm với cô gái 23 tuổi quê miền Tây, bị khuyết tật giống mình. Trưa 22/7, cô gái đến nhà Thành chơi và đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Thành dùng dao tấn công khiến bạn gái tử vong.

Sau khi gây án, anh ta giấu thi thể nạn nhân ngay trong nhà, rồi lên mạng đặt chiếc valy cỡ lớn để phi tang xác. Rạng sáng 25/7, Thành cho thi thể cô gái vào valy, mang đến con hẻm cụt cách nhà vài chục mét rồi bỏ trốn. Người dân sau đó phát hiện chiếc valy bất thường, có mùi tử khí, nghi đã xảy ra án mạng nên báo cảnh sát.

Người dân quanh con hẻm cho biết người nhà Thành đã sang định cư ở nước ngoài, anh ta không đủ tiêu chuẩn nên ở lại. Công an TP HCM đã phong tỏa hiện trường khám nghiệm, xác định và bắt được hung thủ khi đang trốn ở tỉnh Đồng Nai. Từ lời khai của Thành, cảnh sát đã bắt thêm Túc.

