Thêm nạn nhân tử vong trong vụ cháy xưởng nhôm ở Hưng Yên

Một trong ba người bỏng nặng trong vụ cháy xưởng nhôm ở huyện Văn Lâm, tử vong sáng 29/6, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 5.

Nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Hà Nội, là anh Lê Xuân Giới, 43 tuổi, trú xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

Hiện còn anh Đỗ Văn Khá ở xã Chỉ Đạo và Đỗ Văn Vinh ở xã Lạc Hồng, cùng huyện Văn Lâm, điều trị tại Bệnh viện Bỏng. Trong đó anh Khá bỏng trên 90%, phải thở máy, nguy kịch; anh Vinh bỏng 70%.

Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: Truyền hình Hưng Yên

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy, đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Công an điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Trưa nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra.

Khoảng 13h30 ngày 28/6, sau tiếng nổ lớn, lửa bùng phát từ giữa xưởng nấu nhôm ở làng nghề Đông Mai, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Xưởng bị cháy rộng khoảng 700 m2, dựng khung sắt, lợp mái tôn, do một người đàn ông ở Hà Nội xuống thuê mở xưởng.

Hiện trường vụ cháy chiều 28/6. Ảnh: Lee Dương

Do khu vực cháy chứa nhiều dầu, khó dập tắt, buộc lực lượng chức năng Hưng Yên phải sử dụng nhiều cát và bêtông để phủ lên trên. Sau khoảng 10 tiếng kể từ khi lửa bùng phát, hỏa hoạn mới được dập tắt.

Vụ cháy làm 4 người chết tại chỗ, đều là lao động người dân tộc cư trú ở Hà Giang, Sơn La, tuổi 18-35. 3 người bị thương, được chuyển đi cấp cứu.

Việt An