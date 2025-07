Thêm một thương hiệu bất động sản hạng sang ra mắt

ROX Signature - thương hiệu bất động sản cao cấp thuộc hệ sinh thái ROX Group với định hướng phát triển 3 dòng sản phẩm: Elite, Prime và Prestige.

Ngày 26/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, Đà Nẵng, ROX Group ra mắt thương hiệu bất động sản ROX Signature.

Khoảnh khắc ra mắt thương hiệu ROX Signature. Ảnh: ROX Signature

Bà Lê Thu Trang, Tổng giám đốc ROX Signature cho biết tên gọi thương hiệu hàm chứa ý niệm về dấu ấn cá nhân và phong cách sống riêng biệt của khách hàng. ra ROX Signature đời để kiến tạo những không gian sống khẳng định sự độc bản, là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. "Chúng tôi cam kết sẽ kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng, hợp tác với những đối tác quốc tế hàng đầu, ứng dụng công nghệ và nghệ thuật để mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân", bà Trang nhấn mạnh.

ROX Signature không chỉ kiến tạo những dự án cao cấp mà còn hướng đến việc xây dựng các công trình mang tính biểu tượng tại các vị trí trọng điểm của mỗi vùng đất, với tiêu chuẩn hàng đầu và vận hành quốc tế, góp phần phát triển bền vững đô thị nơi dự án hiện diện.

Thương hiệu hướng tới những khách hàng tìm kiếm giá trị lâu dài và cá tính riêng trong không gian sống.

Bà Lê Thu Trang, Tổng giám đốc ROX Signature phát biểu tại lễ ra mắt thương hiệu và giới thiệu dự án. Ảnh: ROX Signature

Cũng trong sự kiện, nhà phát triển ROX Signature ra mắt dự án đầu tiên: The Legend Danang - không gian sống mang dấu ấn cá nhân dành riêng cho giới tinh hoa tại Đà Nẵng. Dự án nằm tại khu đất A20, phường An Hải, với bốn mặt tiền trên các trục đường Ngô Quyền, Mai Hắc Đế, Võ Văn Kiệt và Lý Nam Đế, ngay đầu Cầu Rồng. Với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, The Legend Danang có diện tích 11.487 m2, gồm 2 tòa tháp: tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng nổi và 3 tầng hầm; tòa tháp khách sạn quốc tế cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm; cung cấp ra thị trường căn hộ thương mại, căn hộ dịch vụ và phòng khách sạn cao cấp.

Đại diện ROX Signature giới thiệu về dự án The Legend Danang. Ảnh: ROX Signature

The Legend Danang được đầu tư từ chiến lược phát triển, thiết kế kiến trúc, cảnh quan đến tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm sống. ROX Signature đã bắt tay với những đối tác chiến trong đó, HBA Singapore đảm nhiệm kiến trúc và nội thất; NDA Landscape kiến tạo không gian nghỉ dưỡng mang tinh thần home resort giữa lòng đô thị; Boydens Engineering mang đến giải pháp cơ điện tối ưu theo chuẩn xanh châu Âu; Ardor Green tư vấn chiến lược phát triển công trình bền vững theo tiêu chuẩn EDGE quốc tế.

The Legend Danang nằm kề bên cầu Rồng. Ảnh: ROX Signature

The Legend Danang mang đến trải nghiệm phong cách resort qua hệ tiện ích concierge đặc quyền như: sảnh lounge tiếp đón, golf 3D, phòng chiếu phim, không gian làm việc (business lounge), phòng tiệc, hệ thống hai bể bơi vô cực 4 mùa và đài vọng cảnh phóng tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn...

Dự án được kỳ vọng tạo ra cú hích cho thị trường bất động sản cao cấp khu vực miền Trung. Từ dự án tiên phong này, ROX Signature sẽ tiếp tục phát triển các dự án tương tự tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Yên Chi