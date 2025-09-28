Thêm một nhà sư thiệt mạng trong vụ xe goòng rơi xuống sườn núi

Sri LankaMột trong các nhà sư bị thương trong tai nạn xe goòng ở núi Na Uyana đã qua đời, khiến tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch tăng lên 8.

"Một trong 6 nhà sư đang điều trị trong bệnh viện đã qua đời hôm nay vì vết thương quá nặng", một quan chức cảnh sát nói hãng thông tấn AFP hôm 28/9.

Trước đó, 13 nhà sư gặp nạn khi xe goòng tự chế chở họ rơi xuống sườn núi Na Uyana ở tây bắc Sri Lanka hôm 24/9. Tai nạn khiến bảy nhà sư, trong đó có ba người ngoại quốc, tử nạn ngay lập tức. Sáu người còn lại được đưa tới bệnh viện, trong đó 4 trường hợp ở trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn xe goòng ở Sri Lanka hôm 25/9. Ảnh: AFP

Quan chức cảnh sát cho biết lễ tang dành cho 5 nhà sư, bao gồm 4 người Sri Lanka và một người Romania, đã được tổ chức tại nghĩa trang gần tu viện của họ vào hôm 27/9. Nhà sư vừa qua đời ở bệnh viện sẽ được chôn cất cùng một nhà sư người Nga. Thi thể của nhà sư người Ấn Độ đã được đưa về cho người thân ở quê nhà.

Các nhà sư đã sử dụng xe goòng cỡ nhỏ được kéo bằng dây cáp để di chuyển lên cơ sở thiền định trên đỉnh núi thuộc tu viện Phật giáo Na Uyana. Điều tra sơ bộ cho thấy cáp xe goòng bị đứt, khiến xe lao xuống sườn dốc với tốc độ cao, sau đó văng khỏi đường ray và đâm vào một thân cây.

Xe goòng là loại xe thô sơ di chuyển trên đường ray, thường được dùng để chở hàng, với các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Tuy nhiên, loại phương tiện tự chế này thường xuyên được sử dụng để di chuyển trên các sườn núi ở Sri Lanka.

Phạm Giang (Theo AFP)