Thêm một người tử vong do đám cháy nhà ở Hà Đông

Hà NộiChủ căn nhà bị cháy ở phường Hà Đông, người đã nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà bên cạnh, tử vong tại viện chiều nay.

Như vậy số nạn nhân thiệt mạng trong vụ này lên 3 người.

Chiều 8/1, lãnh đạo phường Hà Đông, TP Hà Nội cho biết nam chủ nhà, 66 tuổi đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Trước đó, khi căn nhà phủ trong khói lửa ngút ngàn, người đàn ông trên nhảy từ ban công tầng 6 xuống mái nhà phía dưới và bị đa chấn thương. Ông được người dân và các chiến sĩ hỗ trợ đưa xuống mặt đất và đi viện cấp cứu.

Ngoài chủ nhà, vụ cháy còn khiến một cụ bà 89 tuổi và con gái chủ nhà 27 tuổi tử vong. Thi thể hai người được đưa ra ngoài trưa nay, sau khi lực lượng chữa cháy và cứu nạn khống chế lửa khói.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cảnh sát dập lửa đám cháy. Ảnh: Việt An

Đám cháy bùng phát lúc 8h sáng từ tầng 1 tại ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông. Lửa sau đó lan lên các tầng trên của ngôi nhà 6 tầng một tum, rộng khoảng 140 mét vuông ở mặt phố. Đây là nơi vừa ở vừa kinh doanh hàng điện máy của gia đình.

Theo thông tin của UBND phường Hà Đông, gia đình này có tổng cộng 8 người trong đó 3 người đã lập gia đình ở riêng. Thường sinh hoạt tại đây có 5 người, gồm cụ bà bị liệt, hai vợ chồng chủ nhà và hai con một trai một gái.

Việt An